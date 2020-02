Messi: “Barcelona es mi casa y me quedo acá”

on

El inicio del 2020 fue problemático para Messi y para todo Barcelona. Esto pasó luego que el astro argentino le saliera a responder a Éric Abidal. Desde ese momento, los medios de todo el mundo insistieron con los rumores de que el “10” se iba del club catalán. Este miércoles, el capitán del Barsa salió a dar declaraciones y aseguró que se va a quedar en la institución.

En este sentido, Messi, aclaró: “Muchas veces dije también que me gustaría estar y que estemos bien todos. Me encantaría que la gente esté contenta con el equipo, que haya un proyecto ganador y sigamos optando a todos los títulos como lo hicimos siempre en este club. Aspiro a obtener otra Champions League, más ligas y todo lo que se pueda en los años que me quedan”.

El director de deportivo del Barcelona, Éric Abidal, fue el que encendió la polémica al decir que los jugadores “no habían hecho nada para que se quede Valverde“. Luego de esto Messi lo cruzó mediante las redes sociales. Con respecto a esta discusión, Lionel, destacó: “No sé qué le pasó a él por la cabeza para decir eso, pero creo que yo respondí porque me sentí atacado. Sentí que atacaba a los jugadores”.

A su vez, agregó: “Me molestó que lo dijera una persona del club. Que ponga a los jugadores en medio de una destitución, como era la del míster me pareció una locura. Es el secretario técnico que toma las decisiones y tiene que hacerse cargo. Es el que toma las decisiones. Por eso salí a aclararlo, sabía que no podía dejar pasar que me atacara de esa manera”.

Otro punto conflictivo está dado por las difamaciones al plantel, algo que Messi analizó de la siguiente manera: “Me agarró un poco de sorpresa. Cuando llegué me enteré un poco de todo. El presidente nos dijo lo mismo que hizo público, lo mismo que dijo en la conferencia de prensa. Desde enero hasta ahora con problema tras problema. Lo que necesitamos es tranquilidad y pensar en fútbol”.

