Benedict Cumberbatch podría ser “Drácula”

Universal Pictures está trabajando en una gran producción. Reunirá a sus monstruos clásicos para realizar “Dark Army” de la mano del director Paul Feig. Recientemente, el medio We Got This Covered informó que Universal tiene en mira continuar con su “Dark Universe” por lo que tendría en cuenta a Benedict Cumberbatch para representar a unos de sus personajes más terroríficos: el conde Drácula.

“Dark Army” es una película de monstruos que recién se embarca en la tarea de escribir su guion. Es el nuevo intento de Universal Pictures de reunir a estos clásicos personajes, después del primer intento fallido de establecer su propio universo cinematográfico, al estilo de Marvel. La productora está en camino a realizar varios films que entrelacen sus producciones. Además de “Dark Army”, se propuso realizar “Renfield“, basada en la historia de Bram Stoker.

La gran noticia es que Benedict Cumberbatch es uno de los candidatos más fuertes para tomar el lugar de “Drácula” en este nuevo film. Este villano ha sido llevado a la pantalla grande en varias ocasiones. Primero apareció en “Nosferatu, el vampiro” en 1922; y a partir de ahí, se hicieron decenas de adaptaciones del personaje y su historia. Una de las más recordadas es la versión de Bela Lugosi, de 1931, producida por Universal.

Otra adaptación que no pasa desapercibida es “Drácula, de Bram Stoker“, dirigida por Francis Ford Coppola y protagonizada por Gary Oldman, Keanu Reeves y Winona Ryder. ¿Podrá Benedict Cumberbatch estar a la altura de estos actores? Primero hay que esperar a que dé el sí. El actor que interpretó a “Doctor Strange” de Marvel encaja perfectamente con la búsqueda de Universal.

Soy amante de las películas de terror viejas, recién acabo de ve Drácula(1931), la versión de Bela Lugosi. Estos son mis 3 Drácula preferidos: Gary Oldman – Christopher Lee – Bela Lugosi pic.twitter.com/tfSaq1gR6q — Rock N' PeñaRoll™ 🎩🎸 (@RockeroManya8) February 19, 2020

Otro de los implicados en el proyecto es Ryan Gosling, que brilló en la oscarizada “La La Land” en 2016. No se sabe si aparecerá en “Dark Army“, “Renfield” o en una producción diferente, pero Universal lo tiene fichado para participar de su “Universo Oscuro”. Para saber más sobre este proyecto te recomendamos esta nota.