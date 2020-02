Eva Mendes apunta a ser una villana de Disney

Eva Mendes declaró que le encantaría ser una villana de la “Casa del Ratón”, a pesar de haber estado bastante alejada de las cámaras en el último tiempo. En diálogo con el medio ET, la actriz de 45 años aseguró que se vería como Úrsula en “La Sirenita“. Como sabemos, Disney está preparando un live-action del clásico.

El estudio ha lanzado una serie de remakes de sus clásicos de siempre. Empezó con “El Libro de la Selva“, siguió con “El Rey León” y está a poco tiempo de estrenar la nueva versión de “Mulán“. A esta lista se suma “La Sirenita“, que será protagonizada por Halle Bailey. Y, ¿quién será la malvada Úrsula? Mendes se dirigió directamente a Disney para pedir el personaje.

La actriz está interesada en refrescar sus personajes. “Hay tantas cosas que simplemente no haría. O sea, no haré la mayoría de las películas que hice en el pasado. Miles de cosas quedaron fuera de esa lista. No quiero hacer nada violento. Por supuesto, no quiero hacer nada demasiado sexual, o sexual en absoluto”, expresó.

“Así que, básicamente, ‘Disney, soy tuya'”, cerró. “Es todo lo que me queda”. Eva Mendes es más del “tipo villana”, según dijo. “Soy más del tipo Úrsula, me gustan los villanos de las películas de Disney. Son divertidos”, dijo. El estudio podría estar interesado en ella. Pero no será esta vez. El papel de Úrsula ya está ocupado por otra actriz.

Melissa McCarthy confirmó que daría vida a la malvada villana, en una entrevista con Ellen DeGeneres. “Encarno a Úrsula, la bruja marina, y es muy divertido. Entrar en el mundo de Rob Marshall es un sueño”, dijo Melissa. Eva tendrá que esperar al próximo remake, por suerte no faltan clásicos para renovar.