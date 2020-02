Intendente peronista cansado y deprimido

El peronista Luis Polti asumió la intendencia de Recreo renegando con la pesada herencia del ex administrador de la comuna, Roberto Herrera (Frente Cambiemos). El justicialista pintó un panorama desolador y rema con la protesta de cesanteados que dio de baja el que se hizo cargo del municipio. Dos meses después, el intendente se declara cansado y deprimido en su cuenta personal de Facebook. El caso recuerda un poco a la célebre frase de Macri: “Tengo que estar tranquilo porque si me vuelvo loco les puedo hacer daño”.



Volviendo a la depresión del intendente catamarqueño, Polti posteó: “Que Dios me perdone y que si no me perdona me mande la peor de las muertes”, comenzó escribiendo en tono de tragedia el jefe comunal recreíno agregando: “la bandera ya se cae no hay más batallas solo escucho un grito y es de ponerme de pie pero no puedo estoy dolido y muy cansado”. Llama la atención la desazón del dirigente peronista en su carácter de jefe comunal atento a la coincidencia gubernamental e ideológica a nivel provincial y nacional para ser optimista y dar solución a la gente.



Polti tuvo algunas denuncias cruzadas por violencia incluso con arma de fuego aunque se declara un hombre de la democracia que lucha por la paz social. Es el mismo que trató de vagas a las mujeres de Recreo porque no quieren levantar basura o agarrar una carretilla. Recordemos que, tras la reacción social, el intendente se rectificó asegurando que no eran vagas sino enfermas, en relación a que tenían carpeta médica pero asegurando que contratará un cuerpo de profesionales para salir de la duda si realmente estaban enfermas o se están haciendo los enfermos estafando al municipio.



Es el mismo dirigente político que mandó a limpiar los baños a una periodista porque hizo prensa para el ex intendente Herrera. El mismo intendente que manda a los vecinos a denunciar en la Comisaría a los cesanteados enfrentando vecino con vecino. El que dice que no sabe qué quieren los despedidos luego de varias semanas de protesta porque no le hicieron una nota elevada a su nombre mientras mantiene el edificio municipal blindado con policías y fuerzas especiales de seguridad desde que él les dio de baja.



Sin duda el filósofo Macri no estaba tan errado con la frase, los políticos terminan haciendo lo contario a lo prometido y se transforman en parte del problema, profundizando las diferencias, mellando la Democracia, acentuando la discriminación y la falta de respeto, abandonando al más vulnerable, atropellando derechos elementales reconocidos en tratados internacionales, et, etc. De verdad que dan ganas al menos de preguntarse, aunque se como un juego, si quienes están al frente de estas instituciones y hacen estas cosas están con sus facultades mentales “normales”.