Kim y Kourtney Kardashian, ¡a los golpes!

Kim Kardashian y Kourtney Kardashian protagonizaron una pelea de hermanas en televisión. Los seguidores de “Keeping Up With The Kardashian” fueron testigos del incómodo momento que se vivió en la pantalla. La decisión de Kourtney de cuidar su vida privada enfureció a Kim y así fue cómo reaccionó.

Como dijo El Intransigente, el motivo que alegó Kourtney, de 40 años, era que quería tener más tiempo libre para compartir con sus hijos. No obstante, en el episodio que se estrenó esta semana ambas se van a los golpes por razones desconocidas. Aunado a esto, el video con la terrible pelea se difundió en las redes sociales en solo segundos. De inmediato, sus fanáticos quedaron conmocionados por lo sucedido.

Además, en el clip se aprecia cómo Kourtmey le lanzó una botella de agua a Kim, mientras estaba en el suelo. Asimismo, su reacción fue encarar a su hermana: “No vuelvas a abalanzárteme encima de esa forma”. Por otro lado, la esposa de Kanye West la empujó y en ese momento empezó la discusión. Vale acotar que el video solo dura un par de minutos en las redes sociales.

Más disputas entre Kim y Kourtney Kardashiam

La opinión pública aseguró que entre las hermanas las disputas se incrementaron desde que la ex pareja de Scott Disick decidió que las cámaras del reality show no ingresaran más a su hogar. Por ende, Kim y Khloe Kardashian se vieron obligadas a incrementar las horas de trabajo que le dedican a este proyecto familiar.

La molestia llegó hasta Kim, que además sostuvo: “Kourtney pasa mucho tiempo fuera de cámara. No habla de sus relaciones, pero verás fotos de los paparazzis que la captan a ella y a su novio, que no puedo decir su nombre en el show porque Kourtney no quiere. Veré cosas o leeré sobre eso en Internet y me preguntaré, ¿realmente eso pasó? ¿Está hablando con esta persona? Y me daré cuenta de que es verdad, pero ella es tan reservada con nosotras que ni siquiera nos lo dice”.

Ya en una reunión, Kim Kardashian le explicó su punto de vista a Kourtney: “Nuestro trabajo es ser abiertas y honestas y compartir mucho de nosotras mismas y simplemente parece que durante los últimos años hasta ahora, Kourtney no ha sido realmente abierta sobre su vida personal ante la cámara. Así que todos los días que Kourtney no está filmando, Khloé y yo tomamos el relevo y tenemos que compartir más. Porque si no compartimos nuestras vidas, ¿entonces qué sentido tiene este programa?”.