La familia real también mira televisión

La familia real también puede disfrutar de un momento de relax y, de vez en cuando, de una maratón de películas y series de televisión. Por eso el Daily Telegraph recopiló algunos de los programas favoritos de la realeza. El príncipe William, la reina Isabel y el príncipe Harry se divierten como cualquier otro mortal.

Según escribió El Intransigente, el príncipe William reveló que su esposa Kate y su suegra Carole Middleton son grandes admiradores de Strictly Come Dancing. El pequeño George es un gran admirador de Fireman Sam, y se enoja si sus padres no prestan atención al programa. Pero veamos qué miran los reales más importantes.

Reina Isabel

Según el Daily Telegraph, como a muchos de nosotros, a la Reina le encantaba en un domingo por la noche sentarse a ver Downton Abbey. Según el periódico, ella “señalaba las cosas en que se equivocaron , en parte porque está familiarizada con el Castillo Highclere, donde está filmado “.

También se dice que la reina disfruta mucho de The X Factor y de Coach Trip. Además, la periodista inglesa Vanessa Kirby reveló recientemente que uno de los nietos de la monarca le dijo que le gusta la serie de Netflix basada en su propia vida, The Crown.

Príncipe William y Kate

Cuando no están viendo programas infantiles con sus hijos, al duque y a la duquesa de Cambridge les encanta pasar una noche con comida para llevar y un buen programa. Ellos son “grandes admiradores de Homeland” y también de Game of Thrones.

Pero no solo las series épicas es lo que les gusta al duque y a la duquesa de Cambridge. Según William Moseley, estrella de The Royals de E!, William y Kate son fanáticos de One Tree Hill, que también proviene del creador de The Royals. En declaraciones a The Metro, William reveló: “Afortunadamente, William y Kate eran fanáticos del primer programa de nuestro creador, One Tree Hill”.

Principe Harry

A él le encanta mirar en tv Britain’s Got Talent. También es fanático de la película Zulu. Asistió a la proyección del 50 aniversario en 2014, y dijo: “Veo esta película todos los años antes de Navidad. Quizás una vez. Quizás dos veces”.

Harry también es un gran fanático de la ciencia ficción, al igual que su hermano mayor William. De hecho, los Príncipes adoran tanto la franquicia de Star Wars que asistieron al estreno en Londres de The Last Jedi en 2017, e incluso visitaron el set de la película. Por lo visto, la familia real tiene a la televisión como uno de sus pasatiempos favoritos.