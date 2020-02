Macaulay Culkin se suma a un elenco de terror en "American Horror Story"

Macaulay Culkin hace su gran regreso a la pantalla en la serie de TV, “American Horror Story”. Después de un intento fallido de aparecer en cine otra vez, el actor confirmó que participará en la décima temporada de esta producción, junto a varios de los miembros antiguos del elenco. Estarán Evan Peters y Sarah Paulson, aunque muchos lamentarán la ausencia de Emma Roberts.

Como dijo El Intransigente, por el momento los detalles pertinentes a la última entrega de la antología de terror se mantienen en secreto. Sin embargo, el video que el director, Ryan Murphy, compartió en sus redes sociales podría estar lleno de pistas para la próxima temporada. “Dead of Night” de Orville Peck suena en una oscura y nublada escena de playa mientras la lista de actores se desvanece.

La última temporada, titulada “AHS: 1984“, fue ambientada en el verano de 1984. Cinco amigos escaparon de Los Ángeles para trabajar como consejeros en el Campamento Redwood. Mientras se adaptan a sus nuevos trabajos, aprenden rápidamente que lo único más aterrador que los cuentos de fogatas, es el pasado que viene a atormentarlos. Esta entrega resultó todo un homenaje a las películas de género slasher.

Según lo reportado por la señal, la audiencia total de la serie es de más de mil millones de espectadores en sus 103 episodios y nueve temporadas. “American Horror Story”, ha contado con estrellas que van desde Sarah Paulson, Kathy Bates, Evan Peters, Billie Lourd, Jessica Lange, Emma Roberts, Taissa Farmiga, hasta Lady Gaga y Angela Bassett. Durante su década en el aire, ha recibido 95 nominaciones a los Emmy, saliendo airosa en 16 ocasiones. Además se hizo de dos Golden Globes.

Macaulay Culkin y Tarantino

En la edición de marzo para Esquire, Macaulay Culkin reveló que antes de “American Horror Story” estuvo merodeando cerca del último filme de Tarantino. Según el intérprete, hizo una prueba para “Once Upon A Time in Hollywood”, aunque no salió como lo esperaba. “Fue un desastre“, recordó hablando con el medio. “No me habría contratado. Soy terrible para las audiciones de todos modos, y esta fue mi primera audición en unos ocho años“. Al parecer en su segundo intento, le fue algo mejor.