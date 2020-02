Thomas Markle no piensa dejar en paz a Meghan y Harry

La decisión de los duques de Sussex de dejar el Reino Unido enfureció a más de uno. Entre ellos, al padre de la duquesa. Thomas Markle se descargó contra Meghan y Harry y no piensa dejarlos en paz ni un minuto. El ex iluminador dijo que viviría de ellos, porque “se lo debían”, lo que significa que seguirá dando entrevistas colgándose de la fama de su hija.

Según informó El Intransigente, Markle, de 75 años, habló sin tapujos sobre la actual situación de la realeza durante su estadía en México: “Estoy muy molesto con Meghan y Harry en este momento. No creo que tengan derecho a usar la palabra ‘royal’. No creo que tengan derecho a hablarle a la reina de la forma en que le han hablado, creo que es un insulto a la reina y al pueblo británico”.

Por otro lado, Thomas Markle sostuvo lo siguiente ante la prensa mexicana: “Meghan me dejó un día antes de casarse, dejó a mi familia, dejó a la familia de Doria, dejó a todas las familias y ahora está abandonando a la familia británica”. Asimismo, aseguró estar preparado para reencontrarse con ella y su esposo Harry cara a cara en los tribunales. Pero, a su juicio, la decisión que tomaron de alejarse de la corona británica “perjudicó mucho a la reina Isabel II”.

Meghan Markle y Thomas Markle mantienen diferencias

Durante el programa Good Morning Britain de la emisora ITV, Thomas Markle asentó: “Estoy un poco avergonzado por ellos y siento mucha pena por la reina (…) Creo que han perjudicado a la reina, creo que han perjudicado a la familia real, y eso simplemente no funciona”. Por su parte, Thomas vive en México, sin embargo, ha tenido la osadía de ofrecer varias entrevistas en televisión. En todas ha dejado claro que cuestiona la decisión de su hija, pues señaló que “era la única manera de comunicarse con ella”.

“Si se trata de encontrarme con ellos en los tribunales, sería genial. Al menos al fin podría verlos, pero no quiero que haya un enfrentamiento o una batalla con ellos”, estas fueron las palabras del caballero quien en años atrás mantuvo una relación turbia con la exactriz de 38 años. Además, la propia Meghan demandó en una oportunidad al The Mail on Sunday por publicar las cartas que ella le envió a su padre. Así que alegó que el citado medio “infringió sus derechos de autor y violar las leyes de protección de datos”.