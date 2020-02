El presidente anunció el proyecto de reforma judicial

El gobierno de Alberto Fernández está tomando varias decisiones en torno a la justicia. En el día de ayer recibió media sanción en la medida que busca modificar las jubilaciones de privilegio. En medio de esto, el presidente avisó que enviará un proyecto de reforma judicial. Además, aseguró que las pautas de esto las brindará el próximo domingo en el discurso que dará ante la Asamblea Legislativa.

En diálogo con Radio 10, el jefe de Estado remarcó: “Se trata de una iniciativa que trata de poner orden en el funcionamiento de la Justicia federal. Estamos trabajando el tema. Queremos que esto funcione mejor. El Poder Judicial argentino necesita una revisión. Llegamos a un punto en el que no está funcionando bien y por eso es necesario presentar este proyecto”.

A su vez, el presidente, aseguró: “En Tribunales hay gente trabajando en condiciones infrahumanas. Repletos de papeles, de gente, sobrepasado. Cómo puede ser que tengan un plazo fijo de 40 mil millones de pesos de ahorro. No pueden venir a decirme que ese es un buen sistema de administración. Es dinero que ahorraba la Corte, como consecuencia de lo que cobran de Tasa de Justicia“.

Y añadió: “Viven en la Belle Epoque, tirando manteca al techo, cuando el resto del país la pasa mal. La Justicia no puede seguir administrándose así”. Al respecto, Alberto Fernández aclaró: “Yo no tengo ningún problema con la Corte, ni con los Tribunales, pero el Poder Ejecutivo es el poder administrador. Tenemos que presentar este proyecto porque no puede seguir funcionando así”.

Para finalizar, aportó: “Quiero jueces independientes, probos, dignos. La inmensa mayoría son jueces honestos, dignos y probos y unos pocos han mancillado la imagen de todos. No se trata de meter a todos en la misma bolsa. También se aboca a la cuestión de “los Tribunales ordinarios y la Ciudad. Hay que traspasarle ciertas jurisdicciones a la capital”.