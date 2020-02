Harry Styles se hunde en lágrimas de "stylers"

Este viernes al mediodía, Harry Styles estrenó su último videoclip, “Falling“, y no pudo evitar provocar las lágrimas de sus “stylers“. El fandom está enamorado de este nuevo video que retrata la letra de la canción más emotiva de su álbum más reciente, “Fine Line“, estrenado en diciembre del año pasado.

“Fine Line” es el segundo álbum de estudio del artista. Lo lanzó el pasado 13 de diciembre y ha recibido muy buenas críticas. Según dijo Harry Styles para la revista Rolling Stone, el disco sería “todo sobre tener sexo y sentirse triste“, y así parece en “Falling” (por lo menos por la parte de la tristeza). Ninguno de sus fans pudo contener el llanto al verlo ahogarse mientras tocaba el piano.

Por otro lado, el estreno de este video fue una sorpresa de último momento. El ex One Direction nos había hecho creer que sacaría el videoclip de “Watermelon Sugar“. Se filtraron imágenes de la supuesta grabación del video, en la que Harry se ve muy feliz en una playa, usando anteojos con forma de corazón y una camisa hawaiana. Pero no, decidió hacernos llorar.

Watermelon Sugar Falling

by by

Harry Styles Harry Styles https://t.co/D9WJn0IZ8k — alex will see Harry and is falling (@harrynarcissist) February 26, 2020

Tal vez deje el video de este hit fiestero para más tarde. Mientras tanto, podemos disfrutar de “Falling” que no está para nada mal. El clip fue dirigido por Dave Meyers, quien también estuvo a cargo de la dirección de “Adore You”. Además ha trabajado para varios artistas reconocidos como Camila Cabello y Travis Scott.

El fandom está loco con el estreno. “La estética, el mensaje, la escenografía, dios Harry Styles lo hizo”; “Se nota tantísimo lo que le duele esta canción y todo el sentimiento que ha puesto en ella… Maravilloso”; “Ya puedo morir, gracias”, dicen sus seguidores en las redes.