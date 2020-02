Ariana Grande se luce en un karaoke con Miley Cyrus

Ariana Grande demostró sus dotes para el karaoke de la mano de Miley Cyrus. No salió de fiesta con la cantante, sino que interpretó una de sus canciones más conocidas, “Party in the USA“. Lo hizo durante una fiesta de su manager, Scooter Braun, y todo quedó registrado. Esto dio a pie a una serie de rumores sobre una posible colaboración.

Según dijo El Intransigente, poco a poco, el clip de Ariana Grande se hizo viral en las redes sociales hasta que llegó a manos de Miley Cyrus que rápidamente lo compartió en sus perfiles oficiales. En este orden, Cyrus acompañó el video con tres corazones en señal de agradecimiento con Ariana. No obstante, un rumor salió de este encuentro, pues los usuarios asomaron la idea de una posible colaboración entre ambas.

Pero Grande no estuvo sola en este magnífico agasajo. Resulta que Demi Lovato, Justin Bieber y Tori Kelly también se dieron cita en la fiesta que organizó Braun, reconocido productor musical. Pues, este grupo de estrellas cuenta con su respaldo como manager desde hace muchos años atrás. Vale aclarar que la reunión tuvo lugar en el “Rancho Saddle” que Braun maneja en el West Hollywood.

Ariana Grande también se lució en los Grammy

Para Ariana la noche de los Grammy 2020 no fue tan placentera: estaba nominada en cinco categorías y se fue con las manos vacías para casa. La gran sorpresa de la 62° ceremonia, que tuvo lugar en el Stamples Center, fue Billie Eilish pues se llevó el máximo galardón a “Mejor Álbum del Año”, pero inesperadamente en su discurso de agradecimiento admitió que Grande tenía todo el mérito para alzarse con el premio. Esto acaparó los titulares de prensa, al igual que un hecho muy sentimental.

Resulta que Grande, de 27 años, acudió a la importante cita en Los Ángeles acompañada de su padre Edward Butera y su madre Joan Grande. Pocos conocen la verdadera historia que hay detrás de Ari con su papá; ellos tenían 3 años sin hablarse luego que se divorciara de su madre cuando solo tenía 8 años de edad. Aunque fue una etapa compleja y difícil de superar, todo parece que la felicidad le ha tocado de nuevo a su puerta.