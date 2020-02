"Estoy harta…" La pelea entre Kim y Kourtney podría ir a la justicia

Luego de la pelea que protagonizaron las hermanas del clan más famoso de la TV, Kim amenazó con demandar a Kourtney. Es que la hermana menor de Kim Kardashian intentó “boicotear” uno de los proyectos familiares de las chicas del reality show. Kourtney dijo estar cansada de la televisión y tiene intenciones de abandonar el programa para siempre.

Como dijo El Intransigente, Kourtney Kardashian enfrentaría un juicio legal si decide no abrir las puertas de su hogar para continuar con “Keeping up with the Kardashians”. La ex pareja de Scott Disick lleva varios meses engañando a Kim y Khloe, pues no les da información sobre su vida privada para no aparecer en el programa televisivo que arribó en septiembre último a su 17° temporada.

“¡Estoy harta de las cámaras!” Esta fue la expresión que Kourtney dio frente a la TV y desató la disputa. Las tensiones entre las hermanas del clan Kardashian están más latentes que nunca y así se difundió este martes en la prensa internacional. Su reality show “Keeping Up With The Kardashian” fue el escenario que captó una de las peleas más fuertes entre las hermanas.

¡Kim y Kourtney a los golpes!

El motivo que alegó Kourtney, de 40 años, era que quería tener más tiempo libre para compartir con sus hijos. No obstante, en el episodio que se estrenó esta semana ambas se van a los golpes por razones desconocidas. Aunado a esto, el video con la terrible pelea de Kim y Kourtney se difundió en las redes sociales en solo segundos. De inmediato, sus fanáticos quedaron conmocionados por lo sucedido.

Además, en el clip se apreció cómo Kourtney le lanzaba una botella de agua a Kim, mientras estaba en el suelo. Asimismo, su reacción fue encarar a su hermana: “No vuelvas a abalanzárteme encima de esa forma”. Por otro lado, la esposa de Kanye West la empujó y en ese momento empezó la discusión. Más información sobre la pelea en esta nota.