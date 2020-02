River quiere asegurarse el primer puesto

En la tarde de este sábado, River estará recibiendo a Defensa y Justicia, en el marco de la jornada 22 de la Superliga Argentina de Fútbol. El Millonario buscará seguir con la racha ganadora ante una gran cantidad de hinchas que tienen la ilusión de un nuevo campeonato. A pesar de esto, los dirigidos por Marcelo Gallardo no podrán ser campeones en esta fecha, ya que Boca ganó por 4 a 0.

En la semana se habló mucho de posibilidades para esta fecha, y una de esa era que River podía levantar este título este sábado. Para eso, Boca no debía ganar ante Colón, pero esto finalmente no sucedió, ya que el Xeneize goleó por 4 a 0 y sigue con chanches. A pesar de esto, los dirigidos por Marcelo Gallardo siguen dependiendo de ellos mismos para poder alzar un torneo que desde el 2014 no consigue.

River será local esté sábado 29 de febrero ante Defensa y Justicia, en el Monumental. Se espera una gran cantidad de hinchas, que tienen la ilusión de ganar para salir campeón. El cotejo arrancará a las 19:40 y será televisado por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium. El árbitro principal sera Fernando Echenique y estará acompañado por Brailovsky, Verlotta y Paletta.

Para esta fecha, el millonario llega con un invicto de cinco partido, acumulando la misma cantidad de victorias consecutivas. La última derrota fue ante San Lorenzo, por la fecha 16. Gallardo tiene que realizar un cambio obligado, por la suspensión de Borre, y el que lo remplazará será Ignacio Scocco. También, en la defensa saldrá el Díaz y volverá Martínez Quarta.

En frente habrá un técnico conocido por los hinchas de River, Hernán Crespo. El Halcón de Varela no pierde desde la fecha 13. cuando cayó ante NOB en Rosario. Luego de esto, Defensa y Justicia sumó cinco victorias y tres empates. Para este cotejo, el entrenador planteó cuatro cambios. A su vez, el ex nueve de la selección respondió las dudas y expresó: “Es una falta de respeto que me pregunten si quiero ganar”.