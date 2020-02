Universal va por una segunda oportunidad con "La Momia"

El estudio tiene la intención de crear un universo cinematográfico que reúna a todos sus monstruos clásicos. Universal Pictures rescatará a Frankenstein, al conde Drácula, al Hombre Lobo, y claro, a la Momia. Pero este no es su primer intento de revivir a este último personaje. Ya lo hizo en 2017 con Tom Cruise como protagonista. Pero no le fue tan bien como esperaba.

Como informamos en una nota anterior, el estudio está planeando una producción que reunirá a todos sus monstruos clásicos, bajo el título de “Dark Army“. El proyecto estará a cargo de Paul Feig, conocido por dirigir “Damas en Guerra” y varios episodios de “The Office”. Pero además, los mosntruos tendrán sus cintas individuales.

Universal está interesado en volver a hacer una película de “La Momia“, con un nuevo protagonista. ¿A quién tiene en mira? Según el medio We Got This Covered, ficharon a Ryan Gosling para el papel principal. El actor de “La La Land” podría redimir al estudio del desastre que fue “La Momia” de 2017. La película fue un éxito en taquilla pero al parecer muy pocos se fueron felices del cine.

Por otro lado, una de las películas del “Universo Oscuro” del estudio ya fue estrenada en las salas de cine. Se trata de “El Hombre Invisible“, un remake protagonizado por Elisabeth Moss, que interpreta a una mujer perseguida por una amenaza que no puede ver, pero la pone en las situaciones más atemorizantes.

También se ha hablado de una película sobre hombres lobo, perteneciente al “Universo”, en la que estaría presente Emma Stone. Ella misma haría de mujer lobo. Este film estaría ambientado en la actualidad. Emma Stone protagonizó “La La Land” junto a Ryan Gosling en 2016, ¿volverán a cruzarse en el set?