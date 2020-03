¿Chayanne tendrá su biopic?

El cantante es uno de los referentes de la música latina. A sus 51 años es un galán que sigue reinventándose, probando nuevos géneros y por qué no acercándose al mundo audiovisual. Al igual que Luis Miguel, Chayanne podría tener una biopic. El cantante no descartó la posibilidad de una serie.

Según dijo El Intransigente, las plataformas de streaming comenzaron a apostar fuerte a las series autobiográficas y una de las de mayor éxito fue la de Luis Miguel que se prepara para una segunda temporada. Lo cierto es que existe la posibilidad de que la plataforma norteamericana haga una serie sobre la vida de Chayanne.

En una entrevista con Los Andes se refirió a esta posibilidad. “Ya me han hecho acercamientos de algunas productoras, pero es que mi vida es muy aburrida y a la gente le gusta ver cosas fuera de lo común, no que sea un santo, pero es que lo malo no lo puedo contar. Siempre he defendido mi privacidad y por eso protejo a mi familia de cualquier cosa”, confesó.

Por último, habló de la influencia de las plataformas digitales en la música. “Yo sé que hoy en día todo se mide en términos digitales, pero no me obsesiono con eso. Para mí el mejor éxito y premio de la vida, es que alguien me pida una foto en la calle, o que me cuente que por el tema se levantó de una depresión, o le propusieron matrimonio, o se lo dedicaron”, confesó.

“Qué más importante y grande que ver que después de tantos años de carrera, la gente sigue yendo a mis conciertos y los sitios están llenos y cantan y bailan conmigo”, agregó. “Eso no tiene precio y es lo que voy a llevar por siempre en el corazón”, dijo. Finalmente, Chayanne agregó sobre la posibilidad de la biopic: “No lo descarto. Tendría que ir a la caja que está cerrada para sacar todos los recuerdos”.