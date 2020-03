El remake de "Frankenstein" apunta a este actor como el nuevo monstruo

Como informamos anteriormente, Universal Pictures reactivará su plan de crear un mundo cinematográfico alrededor de sus monstruos clásicos. Uno de ellos es el temible monstruo de “Frankenstein“, que podría ser interpretado por un actor con experiencia como villano en otros universos cinematográficos. ¿De quién estamos hablando?

Este es el segundo intento de Universal de crear un universo cinematográfico. El primero fue en 2017, con el remake de “La Momia”, protagonizado por Tom Cruise. ¿Por qué abandonó sus planes? A pesar de que el film fue un éxito en taquilla, se llevó las peores críticas de los expertos. Sin embargo, un estreno reciente le devolvió al estudio las posibilidades de iniciar su “Universo Oscuro“.

Se trata del remake de “El hombre invisible“, recién estrenada en las salas de cine. La cinta reunió 26 millones de dólares durante su primer fin de semana, un gran éxito considerando que su presupuesto fue de 7 millones. Además, se llevó los elogios de la crítica. El film protagonizado por Elisabeth Moss y Oliver Jackson Cohen le devolvió al estudio la esperanza de crear un mundo de monstruos clásicos.

Lo que hace Elizabeth Moss en The Invisible Man es increíble. Las películas de terror (varias, grandísimas) suelen estar protagonizadas por mujeres con actuaciones tan memorables como la película en sí. Esa correlación que, obvio, ignoran todos los premios.

Hilo: pic.twitter.com/GVTxecSMmq — Pablo Planovsky (@PabloPlanovsky) March 1, 2020

Según el medio We Got This Covered, Universal Pictures planea una película del monstruo de “Frankenstein” con Tom Hardy como actor principal. Hardy es conocido por sus papeles como Bane en la trilogía de “El caballero de la noche” y Venom para la saga de Marvel, por lo que tiene experiencia en representar al “malo” de la película.

Así, Hardy se sumaría a la lista de actores a los que el estudio apunta para su “Universo Oscuro“. En esta lista se encuentran Benedict Cumberbatch para el papel del conde Drácula, Ryan Gosling para “La Momia” y Emma Stone para la historia de hombres lobo. Para saber más sobre este proyecto de Universal Pictures, te recomendamos la siguiente nota.