Francisco volvió a aparecer en público luego del resfrío

Es conocido que Italia tiene un grave brote de coronavirus, que hizo que muchos de los eventos tuvieran que suspenderse, por ejemplo el fútbol. En este marco, la semana pasada se encendió la preocupación en la ciudad del Vaticano. Esto fue porque el papa Francisco tuvo que suspender varias actividades por presentar un resfrío. Este domingo, el sumo pontífice reapareció en público.

El Sumo Pontífice generó preocupación el jueves último al no asistir a un evento en la Basílica de San Juan. En este sentido, en su aparición, Francisco, aseguró: “Desgraciadamente, un resfriado me obliga a no participar este año. Seguiré desde aquí las meditaciones. Me uno espiritualmente a la Curia y a todas las personas que están viviendo momentos de rezo, haciendo los ejercicios espirituales en casa”.

El papa Francisco es una persona que habitualmente no tiene graves problemas de salud, a pesar de su avanzada edad, pero si tiene algunas complicaciones. A veces es afectado por un dolor en una pierna por la cíatica. Esto lo obliga a someterse a terapia física y le impide subir escaleras con normalidad. Además, al líder de la Iglesia Católica no tiene un pulmón, ya que le fue extirpado a la edad de 20 años. Por esto preocupó la salud del santo padre.

Las alarmas se encendieron en el marco de la propagación del coronavirus en Europa. Principalmente en Italia, donde al menos 29 personas han muerto. La cifra de contagiados se elevó a 1.128, según informó el Departamento de Protección Civil de Italia. Se aislaron a 50.000 personas que viven en la ‘zona roja‘ formada por once municipios de las regiones norteñas de Lombardía y Véneto.

Francisco preocupado por la situación por la nueva crisis migratoria

El papa manifestó su tristeza por los conflictos que se producen debido a la nueva crisis migratoria. Esta es causada por la escalada de la guerra en la región siria de Idlib. Estoy un poco entristecido por las noticias que llegan de tantos refugiados, de tantos hombres, mujeres, niños expulsados de sus casas por las guerras. En estos días, la situación se ha vuelto muy grave. recemos por ellos”.

Fuente: NA