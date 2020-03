La crítica de Canelada al discurso de Manzur

El gobernador abrió este domingo un nuevo período de sesiones ordinarias en la Legislatura de Tucumán. El gobernador fue recibido por una gran cantidad de personas y estuvo acompañado por varios funcionarios de los distintos poderes del estado. Luego del discurso del mandatario, el presidente del bloque radical, José María Canelada, salió a criticarlo.

En este sentido, el legislador, acotó: “Sin dudas se ha tratado una vez más de cumplir con una formalidad. Porque, Manzur, sólo ha venido a darnos un relato de una provincia que no parece la que los tucumanos viven todos los días. La primera paradoja que vemos en el discurso del gobernador, es que el autor de ´los escuchamos y después hacemos lo que queremos´, nos viene a hablar de consenso nombrando al papa Francisco“.

Además, Canelada, afirmó: “Frente a la crisis que atraviesa el país, el gobernador, solo optó por describirla. La usó de pretexto para no explicar por qué sostiene y agudiza la mayor presión tributaria de todo el territorio. No hay un año en que Juan Manzur no haya hablado de apertura al mundo. Lo único que conocemos de eso son viajes para funcionarios y amigos sin ningún resultado para la provincia”.

A su vez, agregó: “La muerte de tucumanos en manos de ladrones se ha vuelto una postal constante. Y el gobernador nos viene a decir como respuesta que el arrebato es una ´nueva modalidad de delito´. Una burla a las víctimas de la inseguridad en la provincia. Es su quinta apertura, y sigue sin decir nada. Su gestión está pasando a la historia sin un sólo logro para mostrar”.

Por último, expresó: “Tal como lo había anticipado, Juan Manzur, no dijo que Tucumán es la segunda provincia en cantidad de homicidios. No contó que sentó a sus ex funcionarios como jueces de la Corte Suprema. Tampoco que llevó la provincia a sus finanzas en rojo y que de cada $ 100, sólo destina $ 1,5 a obras. El pueblo tucumano no se resigna a las mentiras del gobernador”.