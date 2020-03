"Necesitaba volver a ser yo…" La historia detrás de "René"

Hay una historia detrás de “René“, la última canción de Residente. El artista pasó por un momento muy oscuro en 2011, cuando sintió peligrar su vida. Había pensado quitársela. El rapero puertorriqueño tomó la música como un escape de la ansiedad y la depresión que sufría; y se animó a contárselo al mundo con esta letra.

Según El Intransigente, gracias a la recepción que tuvo la canción, el rapero compartió con sus seguidores parte del complejo proceso de producción, composición y arreglo del promocional. Se sinceró en un post en Twitter: “Una noche me sentí muy mal, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería salir del hotel. Llamé a mi mamá porque quería tirarme del balcón y no sabía por qué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema”.

René Pérez se lanzó al ruedo de la música este viernes con un nuevo tema que lleva por nombre “René”. Se trata de una pieza que refleja su lado más personal, pues al grabar el clip el artista presentó a su hijo, Milo que tuvo en común con la modelo y actriz Soledad Fandiño, quien también apareció en la propuesta.

Previamente, el músico conocido como “Residente”, dio un adelanto en las redes sociales de las buenas noticias que se venían. “Mañana me conocerán personalmente, mañana les presento a Milo”. Para el intérprete de “Atrévete”, consiste en la canción más importante de su vida y de su historia.

A su vez, Residente confesó que: “Esta canción me ayudó a salir de un lugar en donde no quería estar. Necesitaba volver a mi pueblo, a mi casa, a encontrarme con mis amigos, necesitaba volver a ser yo”. Asimismo, reiteró: “En la industria de la música todo es mentira, mi hijo tiene que comer así que sigo de gira. Solo me queda lo que tengo, no se pa dónde voy pero sé de dónde vengo”.