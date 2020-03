¿Qué hace Ben Stiller en "Rápidos y furiosos 9"?

La novena de la saga viene con nuevas incorporaciones. Se sabe que John Cena y Michael Rooker estarán presentes en la cinta, pero, ¿qué haría Ben Stiller en “Rápidos y furiosos 9“? Trascendieron rumores de que el actor tendría un papel también. Lo extraño es que el secreto se haya mantenido durante tanto tiempo.

Según El Intransigente, aunque no ha habido confirmación oficial, se ha adelantado que el actor de “Zoolander”, podría aparecer en la película. De acuerdo con el medio Page Six, “parece probable que sea un papel pequeño”. La película terminó su producción en noviembre. Si es cierto que Stiller está en ella, podemos suponer que no se trata de un gran papel, considerando que han logrado mantenerlo en secreto por tanto tiempo.

“En lo que sería una fascinante decisión de casting, se dice que Ben Stiller tendrá un papel en la última entrega de la franquicia “Rápidos y Furiosos 9”. Aunque la estrella de ‘Zoolander’ no es exactamente conocida por sus interpretaciones en tanques de acción, se nos dice que Stiller habría rodado escenas para F9“, escribió Page Six. Aunque Stiller es conocido sobre todo por sus comedias, el actor interpretó a una pseudo estrella de acción en “Tropic Thunder”. Su filmografía tiene mucho alcance, pero esta sería la primera incursión del actor en una gran franquicia de acción.

¿Qué podemos esperar de“Rápidos y Furiosos 9”?

“Rápidos y Furiosos 9” llegará en mayo de este año. Cuenta con un suculento reparto que incluye al veterano, Vin Diesel, como también a Michelle Rodríguez, Lucas Black, además de las ganadoras del Oscar, Helen Mirren y Charlize Theron. Entre las nuevas incorporaciones podemos destacar el debut de la estrella de la WWE, John Cena, y el actor de “Guardianes de la Galaxia”, Michael Rooker.

La primera película de la franquicia se estrenó en 2001 y tuvo una recaudación de 207 millones de dólares en la taquilla mundial. Las audiencias se enamoraron del formato y lo que sería un simple largometraje sobre carreras callejeras de autos, se convirtió en una de las sagas más importantes de la historia del cine de acción: con presencias en la televisión y en el mundo de los videojuegos. Para conocer más te recomendamos este otro artículo.