¿Capitana Marvel se cambia de bando?

Aunque Marvel no ha anunciado cuándo saldrá la próxima de los “Avengers”, se conocen datos sobre la producción. Según el portal We Got This Covered, la Capitana Marvel se pasaría al bando de los malos en la quinta entrega del film de superhéroes. Se sabe que el estudio tiene grandes planes para la capitana. Muy pronto será la figura central del Universo Cinematográfico.

Según las fuentes del portal, Capitana Marvel será frozada a cambiar de bando, es decir, no lo hará por voluntad propia. El estudio se estaría inspirando en un cómic en el que Carol Danvers es poseída por una entidad espacial que la vuelve malvada, y además, la hace más poderosa de lo que ya es. De todos modos, aún no hay nada confirmado.

Esto ocurriría en “Avengers 5”, también conocida como “New Avengers” y se extendería hasta “Capitana Marvel 3”. No será la única entidad malvada en el film de los vengadores. Se corrió el rumor de que se sumaría un nuevo personaje a la franquicia: Kang, el Conquistador, además del grupo de supervillanos, los “Maestros del Mal“.

Como informamos en una nota anterior, Kang el Conquistador, también podría aparecer en una de las series de Marvel para Disney+, “Loki“. La serie del Dios del Engaño tendrá a Tom Hiddleston como protagonista una vez más, y seguirá los eventos después de que Loki escapara de la Batalla de Nueva York.

Marvel se trae varios estrenos entre manos. Además de “Loki” y las próximas películas de la Capitana, se suman las series “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier”, “She-Hulk”, entre otras. Parece que el Universo Cinematográfico de Marvel no parará de extenderse jamás. Para saber más, te recomendamos esta nota.