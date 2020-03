Keanu Reeves se sumaría al Universo Extendido de DC

Keanu Reeves está negociando para ingresar al Universo Extendido de DC como un personaje que ya interpretó anteriormente. Se trata de John Constantine, el protagonista de “Constantine” de 2005. La película no fue muy bien recibida por los fans de DC, que esperaban a un protagonista británico, como el de los cómics, y juzgaron que la película no era lo suficientemente buena.

De todos modos, el film tuvo grandes actuaciones, especialmente por parte de Tilda Swinton, como el ángel Gabriel y Peter Stormare, como Lucifer. Y, ¿quién no ama a Keanu? Al parecer, tanto Keanu Reeves, como Tilda, se sumarían al Universo Extendido de DC en esta propuesta. El rumor llegó a los oídos del portal We Got This Covered.

El nuevo film sería un reboot y una secuela para el de 2005. El ángel Gabriel estaría buscando venganza para volver a la divinidad, en esta historia que será guionada por el co-escritor de “The Batman”, Mattson Tomlin. Aún falta confirmar la participación de los actores, ya que, ninguno de los dos ha firmado con el estudio por ahora.

pensando en cómo a keanu le gustaría volver a interpretar a Constantine pic.twitter.com/4M9rVEUSaJ February 27, 2020

Como informamos anteriormente, Keanu Reeves estará reviviendo varios de sus personajes más icónicos en los próximos meses. El actor estrenará la cuarta película de “John Wick” el mismo que día que lanzará la cuarta de “Matrix”, además de protagonizar la tercera de “Bill & Ted”, la comedia de ciencia ficción de los 90′.

Por otro lado, la villana de esta nueva cinta, Tilda Swinton está próxima a estrenar “The French Dispatch“, el último film de Wes Anderson, que verá la luz en julio de este año. También se habló de la posibilidad de que Tilda protagonizara la serie de “Parasite”, basada en el film de Bong Joon Ho, junto a Mark Ruffalo. Más información en esta nota.