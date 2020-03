Kim y Kourtney Kardashian, ¿cerca de la reconciliación?

Kim Kardashian no puede arriesgarse a perder su programa de televisión. Y Kourtney Kardashian quiere proteger su privacidad y la de su familia. Es por eso que en el último adelanto de “Keeping Up With The Kardashian” vimos un fuerte enfrentamiento entre ambas. Uno que por poco las lleva a los tribunales. Pero, Kim y Kourtney parecen estar cerca de la reconciliación. ¿Qué pasó?

Como dijo El Intransigente, hace un par de semanas atrás los medios informaron la pelea entre las hermanas. Resulta que Kim no toleró que Kourtney le lanzara un vaso de agua. Sin embargo, sus diferencias vienen desde que la ex esposa de Scott Disick decidió no abrirle las puertas de su hogar a las cámaras del programa televisivo, que arribó a su 17° temporada en septiembre último.

Así que Kourtney aclaró que no quiere seguir con el proyecto en busca de más privacidad para sus hijos. De hecho, desde hace tiempo, la socialité le oculta información personal a sus hermanas para evitar las cargas mediáticas que tanto quiere disminuir en su día a día. No obstante, la esposa de Kanye West alegó que podría demandarla por incumplimiento del contrato del reality “Keeping up with the Kardashians”.

Ahora bien, esta semana parece que las aguas están calmadas. El fin de semana las celebridades fueron captadas en una reunión en Glendale, en Los Ángeles. Las divas estuvieron en compañía de su otra hermana, Khloé, y de Narbeh Babakhani, el fanático con el que ésta última accedió a ir a un baile de graduación. Seguidamente, el joven utilizó su perfil en Instagram para postear una increíble fotografía.

“¿Qué es mejor que la comida armenia? ¡Comida armenia con las Kardashian! Las amo, chicas”, así fue el mensaje que escribió Narbeh en la publicación que ya sumó más de 18 mil likes y 150 comentarios de otros fans que se mostraron eufóricos por el reencuentro. Además, de la posible reconciliación de Kim y Kourtney Kardashian.