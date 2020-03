Paro docente en Salta: 75% de acatamiento en la provincia

En el día de hoy se realizó la segunda jornada de paro de los docentes. Los autoconvocados mostraron su unión y la falta de representatividad que sienten. En esta oportunidad, Catalina Guerra, delegada de Rosario de la Frontera, dialogó con Salta4400 y planteó que el aumento “en realidad es una recomposición, porque nos quedaron debiendo un 3.7% de la cláusula gatillo de diciembre, más el 2,3% de la inflación que ya sacó el Indec”.

Sumado a esto, entendió que estamos transitando el mes de febrero con una inflación que ya está en curso, por lo que es cerca del 7% lo que les están debiendo a los docentes. “Entonces nos están devolviendo ese dinero que ya nos ha comido la inflación”, explicó la docente. Sin emabrgo, reconoció que “ningún gobierno dio el 8% de una, y en eso tiene razón, pero aplicado sobre el básico solamente impacta en un código que es el básico”.

En ese sentido, detalló que con esta propuesta, los docentes no generan ningún cambio en los otros distintos códigos que tienen estos recibos complejos, “ que después de recibir todos los descuentos que se hacen frente al total, a nosotros en el bolsillo impacta un 4%. En un docente que recién se inicia no es más de $400”. A lo que agregó que “en porcentaje parece que es más grande, pero cuando uno lo ve en dinero real no es tanto”.

El pedido que justifica al paro

En este contexto, los docentes señalaron que el pedido concreto al gobierno de la Provincia es que “se sienten con Autoconvocados”. Con lo que, según manifestó, “la docencia hoy y en asamblea ratificó que no reconocen a ningún gremio como sus representantes, por eso estamos en la calle hoy, fuimos al paro, por eso el 75% de adhesión en toda la provincia”. Es así que proponen que Autoconvocados sea un vocero ante el gobierno para negociar paritarias.

Ante la consulta por el pedido del ministro de Educación, Matías Cánepa, los docentes expusieron que “es caer en la misma, un gremio es selectivo, uno elige si quiere estar o no. Además, hay una serie de requisitos que tiene un gremio que no siempre es representativo de la necesidad”. Al respecto, Guerra indicó que “si yo he salido por fuera de un gremio al que le pago una cuota, es porque siento que ese gremio está acotado o perdió la visión de la necesidad que afecta a la docencia”.