"Lo que ocurre si naces con superpoderes…" Netflix estrenó "I Am Not Okay With This"

La nueva serie de Netflix, “I Am Not Okay With This“, o “Esta mierd@ me supera“, nació de una dupla fabulosa. Solo podía ser realizada por los productores de “Stranger Things” y el creador de “The End Of The F@cking World“. ¿Cómo mezclaron drama adolescente con superhéroes? Sus realizadores lo revelaron en una entrevista.

Como dijo El Intransigente, el drama sobrenatural adolescente protagonizado por las estrellas de “It”, Sophia Lillis y Wyatt Oleff, ha sido una grata sorpresa posicionándose entre los favoritos en el nuevo chart de Netflix. En una entrevista reciente ante Entertaiment Weekly, el director y productor ejecutivo Jonathan Entwistle y el productor Shawn Levy, revelaron lo que, probablemente es, la clave de su éxito.

Los responsables del show explicaron cómo intentaron hacer una historia “coming of age” de un superhéroe, que se apoyara mucho más en la madurez que en lo sobrenatural. “Cuando Jonathan y yo presentamos este programa a Netflix, vendimos Lady Bird y X-Men“, dijo Levy. “Queríamos una historia de madurez de un personaje idiosincrásico, estrafalario y castigado, que tuviera algunos superpoderes”.

Las influencias de “I Am Not Okay With This “

Levy distinguió que además de X-Men y la obra de Greta Gerwig, otra importante influencia fueron los filmes de John Hughes. La serie de 20 minutos, se esfuerza mucho más por retratar el drama adolescente con un seductor y distintivo sentido del humor, que ir directo a sus referencias comiqueras en un periodo atemporal.

“Mucho de mi trabajo me gusta pensar que se desarrolla entre 1980 y 2002. Todo lo que me permití en mi infancia quería que estuviese allí, desde Fargo y Twin Peaks hasta Freaks & Geeks, Pretty in Pink y Dawson’s Creek. Todas esas historias de la escuela secundaria que fueron una gran influencia para mí en el Reino Unido”.