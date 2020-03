¡Increíble! Así fue la transformación de Tom Holland para "Cherry"

“Cherry” es la nueva película de los hermanos Russo, conocidos por trabajar en “Avengers: Endgame” de Marvel. Para protagonizar este film, acudieron a Tom Holland, quien tuvo que pasar por una increíble transformación para tomar el personaje. El actor hará de un médico del ejército que sufre de estrés post traumático, algo mucho más oscuro que lo que viene presentando.

Como dijo El Intransigente, el rodaje finalizó a mediados de enero pasado, y ahora, el título reposa en la mesa de edición. Aun así, Anthony y Joe Russo han dejado caer algunas novedades. Los fans esperan con impaciencia el drama porque no sólo los reúne con la estrella de “Spiderman“, sino que le da al joven actor un gran desafío interpretativo además de su notable cambio de imagen.

Ahora una nueva foto publicada por los directores ofrece otra mirada al actor de la película. Para interpretar el papel, Tom Holland participó de un campamento de entrenamiento de seis semanas para perder peso, dando lugar a una increíble transformación. Además, como lo mencionamos en una nota anterior, se tuvo que despedir de su icónico jopo para el filme.

“Es una película donde voy a explorar emociones y cosas que nunca he experimentado antes en la vida. Estoy tratando de perder peso y ponerme muy, muy delgado“, dijo Holland en la Keystone Comic Con el año pasado. “No está funcionando porque me encanta la pizza” advirtió entre risas. “No, llegaré, llegaré. He estado corriendo mucho últimamente, que es algo que nunca hago, pero he estado entrenando muy duro y tratando de adelgazar”.

Los hermanos Russo dirigieron en base a un guion adaptado por Jessica Goldberg y co-escrito por Angela Otstot. Los Russo también producirán junto a Chris Castaldi y el presidente del estudio, Mike Larocca, así como el CEO, Jonathan Gray y el Presidente, Matthew Rhodes. La cinta en cuestión cuenta con un elenco que además de Holland, incluye a Bill Skarsgard y Jack Reynor.