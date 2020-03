La justicia ordenó que Julio de Vido quede en libertad

En noviembre cambió la forma en la que se determina la prisión preventiva, por eso, desde ese momento, empezaron a salir varios ex funcionarios. Hoy, el Tribunal Oral Federal número 1 (TOF1) ordenó hoy excarcelar a Julio de Vido. Se trata del mismo tribunal que en noviembre del año pasado lo había beneficiado con una prisión domiciliaria. El ex funcionario permanecía detenido desde el 25 de octubre de 2017.

Entre sus argumentos, el tribunal consideró que no existe “peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación”. En septiembre de 2019, la Justicia había enviado a juicio oral a De Vido. También a su ex mano derecha, Roberto Baratta, en la causa por presuntas irregularidades con el manejo de fondos en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio. El proceso judicial aún no tiene fecha de inicio.

Horas después de que se conociera la decisión del TOF1, De Vido resaltó que es importante que se cumplan las leyes vigentes en la Argentina para que no haya “presos políticos” en el país. El ex funcionario se mostró de acuerdo con la reforma judicial que impulsa el gobierno de Alberto Fernández. Igualmente, insistió: “Lo hay que hacer es cumplir las leyes”.

En declaraciones a C5N, también pidió sanciones para quienes “abusaron de su poder” para encarcelarlo y privarlo de sus derechos institucionales. Remarcó: “Sin “garantías no existe estado de derecho y así una sociedad se convierte en una especie de tribu”. A su vez, subrayó que sus derechos fueron avasallados luego de haber permanecido detenido durante casi dos años y medios.

El fallo de este miércoles por la tarde lleva las firmas de los jueces de cámara Adrián Grünberg, José Michilini y Ricardo Basílico. Los magistrados resolvieron que la libertad del ex funcionario se haga efectiva en el día de la fecha, en tanto De Vido deberá comparecer ante la Justicia en forma mensual. En lo inmediato, el ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo concurrió al TOF1 esta mañana.

Fuente: NA