Taika Waititi será el líder de una secta religiosa en “Seven Stages to Achieve Eternal Bliss”, la nueva película de Vivieno Caldinelli. El film es una comedia con una premisa bastante oscura. Se trata de una pareja que se cruza, por accidente, con un culto religioso que realiza sacrificios humanos. La película llegará a los cines el 6 de marzo, antes de estar disponible en streaming el 17 de este mes.

El líder de esta secta será Taika Waititi, actor y director, conocido por “Jojo Rabbit”, la película que le valió un Oscar a “Mejor Guión Adaptado”. Lo acompañan Kate Micucci y Sam Huntington como la pareja; y un elenco compuesto por Dan Harmon, Rhea Seehorn, Mark McKinney, Brian Posehn, Maria Bamford, Josh Brener, Mindy Sterling y Dana Gould.

Todo empieza cuando esta pareja empieza a buscar un lugar para vivir. Encuentran un departamento increíblemente barato, y sin muchas preguntas, lo alquilan. Así descubren que el dueño anterior de la residencia lideraba un culto religioso que practicaba rituales extraños. El problema empieza cuando este hombre y sus seguidores comienzan a visitarlos.

Los miembros de la secta visitan el departamento periódicamente para efectuar uno de sus rituales. Se sacrifican a ellos mismos en la bañera de los inquilinos. Claro que esto los deja aterrados al principio. Pero con el paso del tiempo, la pareja toma una nueva estrategia y los ayuda en su ritual. Una trama interesante.

El multifacético Taika Waititi

Waititi es conocido mayormente por su trabajo como director. Pero tiene una larga carrera en la actuación. Fue Korg en las películas de “Thor“, que también dirigió; lo mismo hizo en “What We Do In The Shadows”, donde fue Viago, un vampiro. Además en su último film, “Jojo Rabbit” (que también escribió y dirigió) interpretó al amigo imaginario del protagonista, una versión burlona de Adolf Hitler.