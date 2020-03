Karol G "mató la tusa" en los Spotify Awards

Karol G se llevó el premio a la “Artista más escuchada” en los Spotify Awards 2020. El evento premió a lo más destacado de la plataforma de streaming, elegido exclusivamente por sus usuarios. La ceremonia tomó lugar en el Auditorio Nacional de México, el jueves pasado, por donde pasaron cientos de artistas de la escena musical actual.

Antes de subirse al escenario de los Spotify Awards, Karol G pasó por la alfombra verde y habló de su último éxito. “En realidad ha sido un año increíble. No sabes cómo empezó para mí con todo eso de ‘Tusa‘. Tener una canción que haga divertirse tanto a la gente, que la gente la pase bien. Me mandan sus videos y me alegran literalmente la vida”, dijo la cantante.

Mientras la entrevistaban, uno de los periodistas le contó que, según las estadísticas oficiales, es la artista con más crecimiento en la plataforma. Es que su dúo con Nicki Minaj, “Tusa“, le dio la vuelta al mundo entero. La artista acumuló 34 millones de oyentes mensuales y le debe gran parte de ese éxito a esta canción, que además se ganó el premio a “Canción de los Lunes”.

Karol competía en la categoría de “Artista femenina más escuchada” con Billie Eilish, Ariana Grande, Natti Natasha y Shakira. Finalmente se llevó la estatuilla. Sus 10 canciones más escuchadas acumularon casi 2.400 millones de reproducciones en la plataforma de streaming. También se llevó el premio a la “Artista de pop urbano más escuchada”.

"Ser chicas malas, y en vez de hacer depresión tonta, perrear conmigo" @karolg en los #SpotifyAwards, revive la primera edición de la premiación, mañana por la pantalla de TNT pic.twitter.com/tNfyoz36nC — TNT™ América Latina (@TNTLA) March 6, 2020

“Hacer música, que la gente la escuche, que la consuma, que la disfrute es lo que me encanta a mí”, dijo Karol. “Esta noche la vamos a pasar brutal”. Y no podía ser de otra manera después de su presentación en el escenario. La colombiana cantó “La Vida Continúa”, a lo que le siguió “Tusa”. No hubo nadie en el público que no la cantara con ella. Para saber más de los premios, te recomendamos esta nota.