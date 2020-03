Las referencias ocultas en "I Love Me" de Demi Lovato

Demi Lovato estrenó su nueva canción “I Love Me“. La artista se había retirado de la música en 2018, debido a sus problemas de adicción. Pero este año volvió recargada. Durante la noche de los Grammy, la cantante volvió a pisar un escenario para estrenar su canción “Anyone“, y se llevó la ovación de pie del público. Ahora estrenó un video musical donde lo cuenta todo.

“I Love Me” es más que una simple canción para Demi Lovato. Es parte de su regreso a la música, después de un período triste en su vida. Es por eso que el videoclip del tema está plagado de referencias. Primero que nada, el nombre de la canción, “I Love Me” (“Me Amo”) es una referencia a su álbum “Tell Me You Love Me” (“Dime que me amas”). Representa su decisión de amarse a sí misma.

Luego aparece peleando con ella misma en su habitación. Demi sufre trastorno de bipolaridad y encontró un refugio practicando defensa personal. Las artes marciales la ayudaron a controlar sus adicciones y descargarse de los problemas. Más tarde sale de la habitación y se encuentra con un grupo de “ex amigos”.

Se trata claramente de los Jonas Brothers. Los hermanos y Demi formaron un vínculo muy fuerte mientras saltaron a la fama con “Camp Rock“. Sin embargo esta amistad se fue debilitando. Aunque las razones no fueron muy claras, parece que las cosas no terminaron muy bien. Nick Jonas y Demi solían ir juntos de gira, sin embargo dejaron de verse y hasta se dejaron de seguir en redes sociales.

Por otro lado se puede ver a una versión anterior de Demi caminando rodeada por guardaespaldas. Su equipo la controlaba constantemente, le escondían la comida, entre otras cosas. En un momento de la canción Lovato dice “sintiéndome culpable por todo lo que como”. Esto, sumado al aislamiento y sus adicciones, la llevaron a quedar a punto de perder la vida.

Claro que esto está representado en el video, cuando Demi se acerca a una chica en una camilla en camino a una ambulancia y la consuela. A pesar de esta dura etapa, la cantante pudo salir adelante y todavía hay mucho más de ella. En su último live de Instagram dio una noticia alentadora para sus fanáticos: “Tengo tanta música en camino […] Son tantos singles, e incluso colaboraciones”, dijo.