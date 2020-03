Recuperaron una bicicleta en menos de dos horas

En las últimas semanas, los hechos delictivos aumentaron notoriamente en la provincia de Tucumán. Esto provocó que los ciudadanos muestren su descontento por la falta de seguridad. En medio de esto, un joven deportista sufrió el robo de su bicicleta en la tarde de este jueves en la capital. A raíz de esto, la policía inició un rápido operativo y pudieron recuperar el rodado en menos de dos horas.

En la tarde del miércoles dos delincuentes que se movilizaban en una moto por el pasaje Brandsen al 2400 apuntaron a la víctima con un arma de fuego. Le quitaron su mochila, un celular y la bicicleta de mountain bike. Al realizar la denuncia, la policía rápidamente identificó a los autores gracias a un video de las cámaras de seguridad. Por esto, pudo detenerlos dos horas más tarde en una casa del Barrio La Bombilla, cuando intentaban escapar.

“Cuando recibimos la denuncia y con ayuda del video y de testimonios de los vecinos, nos dirigimos rápidamente a la zona de La Bombilla. Llegamos a un pasaje sin nombre, vimos a estos delincuentes en la moto. Logramos detenerlo cuando ingresaban a un domicilio. En el patio de la vivienda vimos la bicicleta tirada y la reconocimos”, detalló Daniel Contreras Jefe de la Comisaría 6°.

El padre de la víctima destacó el rápido accionar y el trato cordial que recibió de los policías. “Los motoristas del 911 que llegaron al lugar donde fue el robo, la oficial Rocío Morales que me tomó la denuncia, y el Comisario me trataron muy bien. Sentí que me escucharon que realmente estaban preocupados. Esa parte humana para mí fue lo más importante”, expresó Miguel Rodríguez.

La Fiscalía de Robos y Hurtos de la III° Nominación, ordenó que la bicicleta sea entregada a la víctima. La moto en que circulaban los delincuentes quedé secuestrada. En cuanto a los sospechosos el menor de edad, de 16 años, continúa alojado en el Instituto Roca. Por su parte, el otro cómplice, un joven de 20 años, permanece aprehendido. Por otra parte sigue la investigación para encontrar los otros objetos robados.