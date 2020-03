Tenembaum opinó sobre la situación del país

Las últimas semanas fueron muy movidas en el ámbito político de nuestra nación. Esto fue luego de los diversos anuncios que realizó el presidente en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. A su vez, el campo confirmó medidas de fuerza debido al aumento de retenciones. En medio de esto, el periodista Ernesto Tenembaum dio su opinión y dijo que “Argentina es un país inviable”.

El Intransigente informó que este comentario está referido a la nueva batalla política que se libró entre el Gobierno nacional y el campo, trifulca histórica, que tuvo su momento más álgido durante el Gobierno de Cristina Kirchner. En este marco, el conductor de radio planteó que los trabajadores también deberían reclamar, porque no es lo mismo lo que se dice que lo que pasa en cada empresa. “Cada uno de los sectores que ves en el país están mal”.

Tenembaum, si bien le dio la razón a los ciudadanos que reclaman una reducción de impuestos, aseguró que la medida del campo es excesiva. “El Gobierno le cobra más impuestos a todo el mundo, no solamente al campo. Pero las protestas son increíbles ¿paro de 4 días? Hay algunas cosas donde se pierden las perspectivas, no digo que no tengan razón, pero se pierden las perspectivas, me parece que no se miran a sí mismos”, opinó.

A este conflicto, le agregó las nuevas expresiones del sector más radicalizado del Frente de Todos. “De Vido sale de la cárcel, va a tribunales, hace los dedos en V, acusa a todo el mundo, es un tipo que está condenado por la Tragedia de Once. 12 años gobernando el país, imagínate que este hombre es culpable de que Macri ganó. Lo interesante de esto no es solo lo que hace, sino lo que dice de Alberto Fernández“, aseguró.

Al parecer, se comienzan a ver las primeras internas dentro del partido que conformó Cristina Fernández de Kirchner. Es por ello que en el final de su editorial, aseguró que estas noticias, lejos de apaciguar al país, echan más leña al fuego. Específicamente, dijo: “Ahí empieza a aparecer la palabra Lawfare, que significa que usan la Justicia para la guerra”.