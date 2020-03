"The Last Of Us" llegará a la pantalla de HBO

“The Last Of Us” tuvo un intento fallido de llevarse a la pantalla grande en 2014. El videojuego se convertiría en un largometraje pero esto no fue posible. Sin embargo, recientemente, HBO informó que hará una serie basada en el premiado juego. Será escrita y producida por Craig Mazin, el creador de “Chernobyl“.

Según informó El Intransigente, Neil Druckmann, el escritor y director creativo del videojuego, será guionista y productor ejecutivo de la serie junto con Mazin. Aún no se ha anunciado la fecha de lanzamiento del programa live action, pero ya se han dado a conocer algunos de los detalles de los eventos que cubrirá.

The Hollywood Reporter compartió por primera vez noticias sobre la serie que se está preparando. Junto a Mazin y Druckmann están Carolyn Straus y Evan Wells, quienes serán los productores ejecutivos del proyecto. El proyecto seguirá tratándose de una co-producción con Sony Pictures Television. También se tratará del primer título para televisión de PlayStation Productions.

¿Qué podemos esperar con la adaptación de “The Last Of Us” para la pantalla chica?

Para los que estén familiarizados con el juego original, es probable que se retraten los eventos del videojuego en la serie de televisión. También es posible que alcance a “The Last of Us Parte II” que está actualmente en proceso. El lanzamiento de este juego está previsto para el 29 de mayo, generando gran expectativa por los seguidores de la franquicia.

Mazin ha asegurado que conoce y juega “The Last of Us“, así que aquellos que esperaban que la franquicia fuera adaptada algún día a otro medio deberían poder estar tranquilos sabiendo que él está familiarizado con la historia. El creador de “Chernobyl“ destacó la narración de Druckmann y dijo que trabajar en la serie ha sido un sueño durante años. Druckmann, por su parte, también llenó de elogios a Mazin y dijo que no podía pensar en un mejor compañero para esta serie.