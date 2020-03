¡Bomba! Marcelo Tinelli confirmó a una de las famosas del Bailando 2020

Marcelo Tinelli confirmó a una de las famosas que quería a toda costa en el Bailando 2020. El certamen tiene a varios de sus participantes confirmados y es que llegará a la pantalla de El Trece el próximo 20 de abril. “Siempre Show” anunció la noticia de una nueva incorporación. Se trata de una celebridad que ya había sido convocada en una edición anterior.

La conductora Noe Antonelli confirmó: “Ya hubo charlas, más de una. Están definiendo algunas cuestiones, desde la producción la quieren tener pese lo que pese porque la verdad es necesaria. Es una figura que por supuesto tiene muchísimo para darle a la pista, muchísimo para brindarle al show. Estamos hablando de una mega famosa de una familia de famosos y de talentosos”.

“Su papá es nada más y nada menos que Diego Maradona. La convocada al Bailando es Dalma Maradona. Y atención porque está muy avanzada la negociación. Está muy avanzada la incorporación de Dalma, este año, este 2020 en el Bailando. Flamante mamá, dio a luz hace poquito a su hija Roma. La verdad que para mí es un gran personaje para la pista, es muy amorosa”.

Esta no sería la primera vez que Dalma es convocada al certamen. En 2016, la producción la buscó para participar del show junto a Diego, pero ella no aceptó la oferta. “Yo me puedo quejar de que no hablen de mi vida (privada) si me persiguen con una cámara por la calle, pero después lo pensé mejor y si uno está ahí adentro, se la tiene que bancar”, dijo Dalma para LAM. Parece que ahora está preparada.

Por otro lado, Tinelli ya confirmó a varias de las famosas que estarán en el Bailando este año. Entre ellas están participantes de ediciones anteriores, como Mica Viciconte y Flor Jazmín Peña. También volverá Charlotte Caniggia, junto a su hermano Alexander. Malena Guinzburg y Thelma Fardin aún está en negociaciones, al igual que Noelia Pompa y Débora Plager.