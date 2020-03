¿Coti en el Bailando? Tinelli confirmó una gran noticia

Se acerca una nueva edición del programa. El certamen que reúne a las celebridades más carismáticas del país tiene una gran noticia. Marcelo Tinelli confirmó a Coti en el Bailando. No se sumará como participante del concurso sino que hará la cortina musical del show. Cada ciclo del programa es identificado por una canción y en este caso le tocará a Coti componerla.

El conductor confirmó la noticia con un video en su cuenta de Instagram. “Estamos hiper felices de volver a la tele, de volver a la pantalla de El Trece. A mí me pasa siempre que durante los meses previos me agarra la incertidumbre de cuál va a ser el tema musical del programa, siempre”. El certamen volverá a la pantalla el próximo 27 de abril.

Tinelli eligió a Coti para componer la cortina musical del Bailando. “Cuando yo lo escuché me rompió la cabeza, me encantó”, dijo Marcelo. “Me encanta lo que hace, no solamente las canciones que compone para otros sino las que canta él también”. Además, el conductor reveló el nombre de la canción, “Por ahí“, y un pequeño fragmento del tema.

El cantante le agradeció los piropos y dijo: “Increíble para mí también haber hecho la canción. Vos sos mi amigo, creo que es la primera vez que te veo pero me resultás tan familiar, todo lo que hacés… Escribí una canción que un poco me describe a mí, que un poco también te describe a vos”, dijo el artista.

“Escribir una canción para vos que me represente a mí y también un poco a vos porque ambos tenemos una historia bastante épica y paralela del tipo que viene del interior y se busca un lugar en lo que hace”, dijo Coti. “Está hecha especialmente para vos Marce, para el programa pero también para tu decir”. Para saber más sobre el Bailando 2020, te recomendamos esta nota.