"Es una falta de respeto…" Nacho Viale no se lo perdonó a Luciana Salazar

El próximo domingo, Mirtha Legrand volverá a dar sus clásicos almuerzos. Una de las invitadas a su mesa era Luciana Salazar, que se llevó una dura crítica por parte de Nacho Viale, el productor del show, después de anunciar que no iría. Es que la modelo se vio afectada por un título que publicó LAM, programa que también se emite en El Trece, y decidió no volver a presentarse en el canal.

“He decidido no asisitir al programa de mi querida @mirthalegrand, a quien admiro y respeto, por un tema relacionado específicamente con el canal y una productora externa, con la cual me vi envuelta hoy en una situación desagradable e injusta que perjudica mi imagen y buen nombre”, escribió la modelo. A Luciana la vincularon con uno de los rugbiers cómplices del asesinato de Fernando Baez, Máximo Thomsen.

LAM difundió que la modelo estaría saliendo con Marcelo Aun, el supuesto suegro de Thomsen. Pero según Salazar, ella y el abogado son amigos hace mucho tiempo. Por eso, lo primero que hizo fue pedirle al programa que bajara el título en el que se la vinculaba con el rugbier. Y más tarde procedió a abandonar cualquier tipo de compromiso con el canal.

Solicito expresamente a toda la produccion de @LosAngeles_ok @el_trecetv y a Mariano Chihade que borren ese Graph donde a mi persona se la vincula injustamente con un asesino. Me parece una maldad terrible y tomare cartas en el asunto. pic.twitter.com/pfi7abgHfY — luciana salazar (@lulipop07) March 6, 2020

A esto, el productor del programa de Mirtha, Nacho Viale, respondió: “Yo creo que esto es una falta de respeto y de profesionalismo total por parte de Luciana Salazar a quien se lo dije, por eso lo hago público. También se lo dije a su abogada con quien también hablé. No se hace esto a un programa en vivo”, escribió. “Ante un lanzamiento. No se hace esto con los avisos de los diarios, la promoción en pantalla y redes lanzada; no se hace esto si uno es profesional a mi modo de ver”.

Más tarde, Viale le agradeció a Marcelo Polino por tomar el lugar de la modelo en el programa. “Gracias @MarceloPolino por tu “toro” y tu don de gente. Gracias por tu profesionalismo! Por entender que #AlmorzandoConMirtha y @StoryLabArg nada tienen que ver con todo este tema”, cerró el productor. Para saber más sobre el tema, te recomendamos esta nota.