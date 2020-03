"Es una vueltera…" Luciana Salazar se bajó del programa de Mirtha Legrand

Este domingo 13, Luciana Salazar se presentaría al programa de Mirtha Legrand. Sin embargo, la celebridad se bajó de la mesa a último momento. ¿Por qué? La modelo no tiene ningún problema con la conductora, pero sí con el canal. En el programa de El Trece, LAM, la vincularon con Marcelo Aun, quien según ella es uno de sus “mejores amigos hace 10 años”.

“He decidido no asisitir al programa de mi querida @mirthalegrand, a quien admiro y respeto, por un tema relacionado específicamente con el canal y una productora externa, con la cual me vi envuelta hoy en una situación desagradable e injusta que perjudica mi imagen y buen nombre”, twitteó Luli.

Claro que Mirtha Legrand no se tomó para nada bien la decisión de Luciana. “Es un vueltera, es la segunda vez que me deja plantada Luciana. No me gusta eso… Y ahora viene Polino en su lugar. Él de inmediato aceptó y está muy bien para la mesa porque siempre pone un toque de humor”, dijo la presentadora para el medio Primicias Ya. Es que el enojo de Luciana no se debe solo a esta falsa noticia. Yanina Latorre la vinculó con uno de los asesinos de Fernando Baez.

Solicito expresamente a toda la produccion de @LosAngeles_ok @el_trecetv y a Mariano Chihade que borren ese Graph donde a mi persona se la vincula injustamente con un asesino. Me parece una maldad terrible y tomare cartas en el asunto. pic.twitter.com/pfi7abgHfY — luciana salazar (@lulipop07) March 6, 2020

Resulta que este hombre con el que la vinculaban tiene dos hijas. Una de ellas estaría en pareja con Máximo Thomsen, uno de los rugbiers. “Me pregunto qué opinaría Mirtha si una de las mujeres de su familia son vinculadas de manera injusta con uno de los coautores del asesinato de Fernando Baez. No minimicemos la situación o explíquenle bien lo que pasó. No todos los temas valen para trivializar”, escribió Luciana.

Luciana se descargó contra el medio pidiendo que bajaran la noticia del canal y de las redes. “No es solamente por permitir un graph, sino que aún sabiendo que me sentí ofendida, lo siguen replicando por todos los medios digitales pertenecientes al canal. Me siento agraviada por esta situación”, expresó en sus redes. Mientras tanto su silla en la mesa de Mirtha será ocupada por Marcelo Polino.