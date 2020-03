Fede Bal se despidió de sus redes sociales por motivos de salud

Fede Bal cerró sus redes sociales por las complicaciones que estuvo enfrentando en cuanto a sus salud. Le detectaron pólipos en un estudio de rutina, por lo que tuvo que trasladarse de urgencia de Mar del Plata a Buenos Aires. El actor fue operado el viernes pasado. Antes de cerrar sus redes explicó su situación y se despidió de sus seguidores.

“¡Hola a todos! Gracias por la preocupación y el cariño de siempre. En primer lugar, les cuento que estoy regresando de Mar del Plata para retomar esta noche las funciones de ‘Mentiras Inteligentes’. Con lo que respecta a mi salud, ya me han extraído los pólipos y quedo a la espera de los resultados de la biopsia correspondiente para conocer los pasos a seguir”, escribió.

“Esta es la única información concreta y real que tengo por el momento. Cualquier otro tipo de terminologías, asociaciones o suposiciones corren por cuenta de quien las haga. Estoy lógicamente preocupado pero bien y haciendo todo lo que corresponde”. Con estas “asociaciones” el actor se refirió al rumor que corrió en las redes. Se dijo que podría tener coronavirus, algo que él rápidamente desmintió.

“Por esto les pido por favor que entiendan y respeten mis NO ganas de hablar públicamente en este momento. Saben que siempre estoy cuando me requieren y seguramente así será en los próximos días. Pero hoy no tengo ganas. Por eso también cierro mis redes sociales, necesito desintoxicarme desde todo punto de vista. ¡Gracias a todos por entender!”, cerró.

La primera en dar la noticia fue su madre, Carmen Barbieri. Antes de que Fede Bal cerrara sus redes sociales, la vedette había hecho público su estado de salud. “Le mandaron a hacer una biopsia. Y el lunes o martes sabremos de qué se trata con los resultados. Venimos de hablar con el médico, que le recomendó volver a trabajar. Él se siente bien, no tiene fiebre ni dolor”, expresó.