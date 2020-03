Jorge Rial recibe a un nuevo "intruso"

El programa conducido por Jorge Rial recibirá a un nuevo “intruso”. Se trata de Rodrigo Lussich. El conductor se despidió de “Confrontados“, el ciclo que conducía en el Nueve junto a Carla Conte. Ambos dejarán el programa que condujeron durante 4 años, que a partir del lunes cambiará de conductores, panelistas y horario. Marina Calabró será la encargada de presentarlo.

Lussich no solo será el nuevo intruso en el show de Jorge Rial, sino que también se sumará a “Polémica en el Bar“. El ciclo conducido por Mairano Iúdica lo incluirá de manera permanente. También lo hará así “Intrusos“, donde el periodista tendrá un segmento propio. Rodrigo ingresará al show a partir del 16 de marzo.

El conductor estuvo al frente de 810 episodios junto a Conte. Sin embargo no pudo continuar por un problema con los nuevos horarios. El presentador había firmado un contrato para continuar en su ciclo radial “ATR” en Pop Radio, mientras “Confrontados” hacía un cambio en la grilla ,lo que le impidió seguir en el show.

Hoy hacemos nuestro último @confrontadosok después de 810 programas juntos. Los esperamos para la despedida ❤️ pic.twitter.com/JuANr2UCqZ — rodrigo lussich (@rodrigolussich) March 6, 2020

Jorge Rial planea un episodio especial

“Intrusos” está cumpliendo sus 20 años de emisión y esto no puede pasar desapercibido. Por eso Rial está planeando un episodio especial. Según dijo el conductor, este lunes, el programa será 90% un programa de actualidad. No tiene pensado hacer un “formato de recuerdos”. Pero sí espera traer de vuelta a panelistas anteriores o personas que pasaron por el show.

Varias celebridades le deben su fama a “Intrusos” y Jorge Rial lo sabe. Por eso el conductor traerá de vuelta a varios de estos famosos. Una de las estrellas que Rial quería en el programa era Viviana Canosa, sin embargo ella lo rechazó. “Estoy agradecida, pero no me veo ahí. No lo descarto, pero no es mi momento ahora”, dijo.