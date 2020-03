"No es fácil…" Angie Balbiani opinó sobre el embarazo de la China Suárez

Al parecer, la China Suárez y Benjamín Vicuña tendrán un bebé. Según los medios se trata de un varón. De todos modos, la pareja aún no ha confirmado la noticia del embarazo. De ser cierto, la ex de Vicuña, Pampita, se estaría enterando por televisión. Su íntima amiga, Angie Balbiani opinó sobre el embarazo de la China. Esto fue lo que dijo.

Aunque la noticia aún no es confirmada por la pareja, Yanina Latorre lo anunció en LAM: “Esto es hermoso, a ella siempre le sale todo redondo. La China Suárez va a ser mamá de un varón. Todavía no tiene el nombre. La ecografía se la hicieron esta semana y se lo comunicaron a gente muy cercana. ¡Qué lindo!”, dijo la panelista.

Por otro lado, Moria Casán buscó información por sus propios medios. En su programa Incorrectas, le preguntó a Angie Balbiani sobre el embarazo de la China. “Si mi ex marido tiene un bebé, me parece que me tiene que avisar de manera telefónica para que yo pueda contener a mis hijos también porque no es fácil”, respondió.

“Si bien no tenemos un vínculo de pareja, está bueno que yo lo sepa para poder darle contención a mis hijos”. Sol Pérez también opinó: “Benjamín tendría que haberle contado a Pampita porque tienen hijos en común. Y los nenes muchas veces cuando llega un hermanito, o ven la posibilidad de que otro ocupe su lugar de la casa, y más siendo varón, pueden tener conductas raras”.

Como se sabe, Pampita estuvo en pareja con Benjamín Vicuña y juntos tuvieron tres hijos: Benicio, Bautista y Beltrán. Por otro lado, Vicuña y Suárez son padres de Magnolia, mientras la China tiene una hija con Nicolás Cabré, Rufina. Y la familia se seguiría agrandando. Según se rumorea, la actriz está embarazada de 4 meses.