Protesta violenta: fuego y candados en una Municipalidad

El intendente de Recreo, Luis Polti, denunció privación ilegítima de la libertad. Incidentes en su municipalidad provocaron un escándalo. En la última protesta, cesanteados pusieran candado en la puerta principal y el portón trasero y prendieran gomas en los dos accesos. Según el jefe comunal, tras la protesta, empleadas tuvieron que saltar una tapia aledaña porque además debían ser atendidas por personal sanitario pues el humo había afectado la salud de mujeres. El jefe comunal dijo que los despedidos buscan un muerto y expresó que espera que la justicia actúe.



“Trabaron con cadena la puerta del frente y el portón del fondo así que eso es privación ilegítima de la libertad, no una protesta. De los dos lados prendieron gomas. Algunas compañeras tuvieron que saltar por una tapia aledaña para poder salir”, comentó Polti. Además, agregó que se trata de dirigentes radicales y ex funcionarios del ex intendente Roberto Herrera, más 8 o 9 gremialistas de ATE Recreo. Para Polti los revoltosos son militantes de un partido político, encabezado por Herrera y unos pocos sindicalistas que no tienen el apoyo de ATE Catamarca.



“Preocupa y a uno lo llena de miedo porque no han venido a protestar, vinieron a lesionar a alguien. Lo primero que hacen es romper las cámaras de seguridad y luego hacen los desmanes. Busca un muerto. Prendieron fuego y pusieron candado en las puertas”, denunció Polti en Radio República añadiendo que los cesanteados además rompieron bancos de la plaza y tiraron bombas de estruendo adentro de la municipalidad. “Mucha gente reclama gtrabajo pero tiene otros beneficios o no se los vio nunca trabajando”, expresó el intendente recreíno.



¿Protesta o fiesta?



Asimismo, manifesó: “Habían cajas de vino y otras cosas, no vinieron en sus cabales”, insinuando que los cesanteados son delincuentes que actúan bajo el efecto de sustancias. Por otro lado manifestó: “Si estamos hablando de femicidios, esta gente atentó contra todas estas mujeres ayer”. El llamativo reclamo de Polti por preservar a la mujer choca con sus declaraciones públicas al referirse a ellas primero como “vagas” y luego “enfermas”. Como sea, la violencia reinante suspendió las actividades en Recreo por el Día de la mujer.



Para Polti, el ex intendente Herrera liberó la zona para el narcotráfico. Asimismo, el actual jefe comunal hizo graves denuncias. “Recuperamos una camioneta del municipio de Recreo que era usada para hacer hoja de ruta de un rally”, expresó Polti marcando un desmantelamiento de parque automotor. “Es insostenible lo que sucede, me salen deudas en todos lados”, sostuvo Polti en relación a la herencia recibida. El conflicto se mantiene desde que el intendente peronista se hizo cargo de la comuna y la tensión no afloja. El clima es tal, que el propio intendente terminó con su parabrisas en pedazos.