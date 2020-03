Festival de la Vendimia: Policías estafaron a municipio en los adicionales

¿La policía estafó a la municipalidad de Tinogasta, organizador del masivo evento turístico-cultural Festival de la Vendimia? La policía está, sin dudas, obteniendo malos pagos en Catamarca. Sin embargo, eso no puede justificar la corrupción interna. Desde negocios con repuestos, pagos de seguros por vehículos tirados, hasta cobro indebido de zona y vivienda, sin mencionar el resonante caso de los narco policías. En esta oportunidad se trata de adicionales al margen de lo legal cumplidos en el festival de la Vendimia 2020.



En primer lugar, supuestamente debían asistir 40 efectivos de acuerdo a una lista confeccionada en la Comisaría. Al parecer, asistieron 30, 33, 37 uniformados alternativamente por noche de festival. Por otro lado, el pago habría sido inferior al comprometido, teniendo en cuenta el monto que pagó la municipalidad comandada por el intendente Sebastián Nóblega y lo que cobraron los agentes que prestaron servicio en la Vendimia de este año. De manera que el control debería alcanzar al número de efectivos que estuvieron presentes y lo que cada uno percibió. Pero no es todo.

La parte legal y de seguridad de la Vendimia



Lo más grave pasa por lo legal y la seguridad de los integrantes de la fuerza. Gran parte del personal que prestó servicios en la Vendimia 2020 no tiene estado policial, son becados aspirantes a agente, hombres y mujeres precarizados en la Policía de Catamarca que no pueden correr riesgos porque no tiene ningún tipo de seguro o cobertura.

Asimismo, por ley, comisarios y subcomisarios no pueden hacer servicios adicionales. Sin embargo, figuran en la lista de efectivos haciendo adicionales y cobraron. Entonces, ¿se expuso a jóvenes por necesidad sin alternativa al margen de la ley o por negocio sabiendo que se violaba normativa al tiempo que se les pagó de menos a los aspirantes a agente?

El Concejo Deliberante de Tinogasta debería al menos preguntar sobre los controles existentes aun cuando el pueblo está de fiesta. Si los números no cierran, la municipalidad fue estafada por la policía departamental. Empero, a esta altura los papeles se pueden dibujar. Para la próxima incluso, deberían aplicar controles empíricos, in situ, no solo asistir en calidad de invitados especiales en la primera fila sin pagar ni siquiera la entrada al festival.