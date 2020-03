Lali Espósito marchó junto a su elenco en España

Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y una de las celebridades que estuvo presente en la lucha, fue Lali Espósito. La cantante y actriz se encuentra en España, rodando su nueva serie para Netflix, “Sky Rojo”. Se tomó un momento para sumarse a la marcha que se realizó en Madrid, para denunciar la violencia machista y la ola de femicidios. Lali marchó junto a miles de mujeres.

En su cuenta de Instagram compartió imágenes de lo que fue la jornada de lucha en el país europeo. En una de las postales se la ve sosteniendo bien alto un cartel que dice “no es no, lo demás es violación” y posando junto a algunas de sus compañeras de trabajo. Entre ellas estaba Verónica Sánchez, quien protagoniza la serie de Netflix junto a ella.

“Para l@s que aún no entienden por qué salimos cada año a la calle: la mitad de la población reclama los mismos derechos que tiene la otra mitad. Qué loco,¿no?”, escribió la actriz. Las calles de Madrid se tiñeron de color violeta. Lali Espósito marchó junto a miles de mujeres en España, mientras en Argentina, también varias celebridades se sumaron al reclamo.

La marcha en Argentina

En nuestro país, además de denunciarse la violencia machista, se marchó por la legalización del aborto. Algunas de las famosas que apoyaron el reclamo fueron Dolores Fonzi, Guillermina Valdés y Flor Peña. Peña escribió: “Nuestra lucha es todos los días. En el laburo,en la calle, con nuestros hijxs, en los medios. Porque falta mucho. Porque nos queremos vivas y libres. Conquistando derechos para tener potestad sobre nuestra vida y nuestros cuerpos. Ni calladas, ni sumisas. LIBRES”.

Por otro lado, Jimena Barón escribió: “Ojalá no fuera difícil ni incómodo ni peligroso ser mujer. Ojalá tratáramos de entendernos más, de juzgarnos menos y de alegrarnos de la libertad y la felicidad ajena. Quiero vivir rodeada de mujeres libres, felices, plenas y llenas de oportunidades. Ojalá no salga tan caro no tener miedo. Ojalá no nos callemos nunca más“.