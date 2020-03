"Muy linda pareja hasta que…" El reclamo de Mica Viciconte a Fabián Cubero

Mica Viciconte le hizo un reclamo a Fabián Cubero. Y lo hizo frente a los ojos de miles de personas. Al parecer la pareja hará públicas sus diferencias a través de su propia novela de Instagram. Ayer estrenaron el primer capítulo: “El problema”. Ambos están sentados en la cama y después de presentarse, Cubero dice: “Bueno, como sabrán tenemos una muy linda pareja”. Pero cuando mira a Viciconte parece que algo anda mal entre los dos.

“Sí, tenemos una muy linda pareja hasta que llegó un gran problema”, dice la mediática. “El 28 de marzo es tu gran despedida donde va a estar Ráfaga, que a mí me encanta, van a estar los mejores jugadores de la historia de Vélez, van a estar mujeres famosas también. Y hay un problema, a mí no me dejan jugar. Sí, no me dejan jugar, así que les quiero preguntar a ustedes qué opinan. ¿Tengo que jugar o no tengo que jugar?”, dice.

La mediática dejó abierto el final del video para que sus seguidores respondieran si ella debía jugar o no en la despedida de Fabián. Claro que sus seguidores la apoyaron en esta. Es que el futbolista estará despidiéndose de Vélez el próximo 28 de marzo, una ocasión única, y claro que Mica no puede faltar al evento.

El video termina invitando a la despedida de Cubero: “Se retira Poroto. Estadio Amalfitani. Fiestón”; seguido de un hashtag: “#quejueguemica”. El ídolo de Vélez se despide del equipo después de 20 años y 633 partidos juntos. Lo hará con un partido de fútbol en el que se enfrentarán los campeones del 2005 contra los campeones del 2009. Y la lista de invitados está llena de celebridades.

En cuanto al mundo del espectáculo, se presentarán Gonzalo Heredia, Nicolás Cabré, Malena Guinzburg y Cristina Pérez. Claro que la lista está llena de futbolistas y personalidades del deporte, además de la musicalización de Ráfaga. “Gracias a todos los que me acompañaron en este hermoso camino, los espero para festejar juntos los extraordinarios momentos vividos“, escribió el futbolista. ¿Cómo se van a olvidar de Mica?