"No hay mejor sensación que…" Ori Sabatini se amigó con sus seguidores

Hace unas semanas, Ori Sabatini estrenó “Luna Llena“. La cantante encendió las redes con el nuevo videoclip del tema que lleva más de 800 mil vistas en YouTube. Y como estaba de buenas, le dio la oportunidad a sus fans de mostrarle cómo disfrutaban la canción en sus historias de Instagram. Seguramente, no pudo ver todas las stories pero compartió varias de ellas en su cuenta personal.

“Quiero hacer una pausa para decir algo. Antes de sacar ‘Luna Llena‘ nunca había podido ver la reacción de las personas frente a una de mis canciones más que en algún otro show. Hoy, tratando de amigarme un poquito más con las redes sociales, uso la opción para ver todas las menciones en historias de Instagram“, dijo la cantante.

“Es la primera vez desde que empecé a dedicarme a esto que no hay mejor sensación que la de ver a una mujer sintiéndose bien al cantar o bailar mi canción. Como a mí me gusta decir ‘feeling herself’. Es por esos videos que me mandan ellas que tengo ganas de hacer una y mil canciones más para que podamos seguir sintiéndonos cada vez un poquito mejor, un poquito más lindas por dentro, un poquito más poderosas, un poquito más fuertes“

“Porque aunque sean segundos, verlas sentirse así de bien, hace que yo me sienta todos los días mucho mejor“. Así fue como la cuenta de Instagram de la celebridad se llenó de videos de sus seguidores dando todo. Por otro lado, Ori Sabatini se arriesgó con el estreno de “Luna Llena“. La cantante sacrificó su entrada al “Bailando 2020” por meterse de lleno a su carrera musical que está creciendo como nunca.

Aunque actualmente reside en Italia, Oriana sigue haciendo música en español. Su amor está dividido entre sus fanáticos en Argentina y su relación con Paulo Dybala, con quien convive en el país europeo. La parejita la pasa muy bien por allá. En este video se los ve muy románticos haciendo el #challengelunallena que salió del videoclip.