"No me interesa…" Viviana Canosa se negó a volver al programa de Jorge Rial

“Intrusos” cumple 20 años ininterrumpidos en la pantalla de América, motivo de celebración. Es por eso que la producción estuvo buscando reunir a las celebridades que pasaron por el programa a lo largo de su historia. Una de esas celebridades es Viviana Canosa, que sería una de las invitadas de lujo de Jorge Rial. Pero, para la mala suerte del conductor, dijo que no.

“Me llamó Adrián Pallares hace algunos meses y le súper agradecí, pero no me veo. ¿Viste cuando no te imaginás? Yo estuve nada más que un año y medio ahí. La verdad es que lo pensé al principio, estoy agradecida, pero no me veo ahí. No lo descarto, pero no es mi momento ahora”, explicó la mediática en diálogo con La Once Diez.

“Me fui con ataque de pánico. No aguanté”, dijo anteriormente sobre su decisión de salir del programa. Aunque nunca quedó claro si fue su decisión, o en realidad la echaron. Sin embargo, Canosa está libre de resentimientos contra el conductor. Según afirmó, lo llamó para decirle que no quería “enemigos en el medio” y prefería terminar bien.

A pesar de la buena onda, la mediática no aceptó volver. “No tengo ganas de generar polémicas de algo que no me interesa, ni hablar de temas que no me interesan”, dijo. Viviana Canosa no fue la única que se le negó a Jorge Rial. También lo hizo Luis Ventura, otro personaje clave para el reencuentro. “No vamos a obligar a nadie“, dijo Jorge.

Por su parte, Ventura expresó: “¿Aparecer en un lugar del que me echaron? Yo no puedo volver a un lugar del cual me despidieron. ¿Entienden? Me preguntan sobre algo que no decidí. Él vive invitándome a lugares y nunca tuvimos una charla, no aclaramos nada. Yo no sé por qué le agarran esos ataques de amor o emotividad, que no sé cómo llamarlo“, dijo el ex panelista de “Intrusos“.