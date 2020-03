"Que pasen los que quieran…" Jorge Rial respondió a la negativa de Luis Ventura

“Intrusos” cumple 20 años en la pantalla de América y lo va a festejar con varias sorpresas. Jorge Rial prepara la vuelta de varias de las celebridades que nacieron en el programa, entre ellas está claro, Luis Ventura. El ex panelista es una de las figuras que no podían faltar al reencuentro. Pero, para desgracia de Rial, el mediático se negó a aparecerse. ¿Qué le respondió el conductor?

“Quiero que pasen los que quieran“, dijo el conductor. “Repito que no vamos a hacer un programa especial con todos juntos. No es la vuelta de ‘Soda Stereo’ esto. Sí van a venir en la medida que tengan ganas de venir, los días que quieran venir, en el momento que quieran incorporarse a la mesa y volver a ser lo que fueron. Y que no sólo hagamos su mejor momento en ‘Intrusos’, sino que puedan hablar de lo que pasa en la actualidad del espectáculo y verlos ahí”.

“Esa es la idea. No vamos a hacer una banda tributo. ‘Intrusos’ va a seguir siendo ‘Intrusos’. Yo respeto la palabra de Ventura y me encantaría que esté“, dijo sobre el periodista. El conductor de TV aseguró que esté no sería un programa de recuerdos, sino que seguiría siendo un programa de actualidad, como siempre lo fue.

Jorge no va a llorarle a Ventura, por más que le duela. “Si no tiene ganas no vamos a obligar a nadie. Fueron parte de un programa que es histórico en la televisión argentina. No hay muchos programas que tengan veinte años ininterrumpidamente. Todos los que formamos parte de ‘Intrusos’ somos parte de la historia de la televisión argentina y vamos a festejar eso con los que quieran estar“.

La negativa de Luis Ventura

Por otro lado, Luis Ventura dijo que Jorge Rial jamás lo invitó formalmente al programa. “Si viene y me toca el timbre, lo voy a recibir y hablaré con él. Eso es una cosa y otra cosa es hacer públicas situaciones en las que uno se ve involucrado… ¿Aparecer en un lugar del que me echaron? Yo no puedo volver a un lugar del cual me despidieron. ¿Entienden? Me preguntan sobre algo que no decidí. Él vive invitándome a lugares y nunca tuvimos una charla, no aclaramos nada. Yo no sé por qué le agarran esos ataques de amor o emotividad, que no sé cómo llamarlo“.