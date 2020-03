“Fue para lastimarme…” Luciana Salazar volvió a disparar contra el canal

Luciana Salazar no volverá al canal, por lo menos hasta que le pidan una disculpa. La modelo fue protagonista de un escándalo televisivo después de que dijera que no se presentaría al programa de Mirtha Legrand ni a ninguna otra producción de El Trece. Luciana se vio envuelta en una “situación desagradable e injusta” por la que aún espera una disculpa. ¿Qué le pasó?

Yanina Latorre, panelista de LAM, difundió que Salazar estaba saliendo con el abogado Marcelo Aun, que según la modelo, es un gran amigo hace años. Pero eso no es todo. También se dijo que Aun es el suegro de Máximo Thomsen, uno de los cómplices del asesinato de Fernando Báez. Eso pondría a Luli en el lugar de “la suegra de Máximo Thomsen”, como decía el graph de la programación.

En diálogo con “Intrusos“, Luli explicó lo sucedido. “Me puse muy mal, muy mal. Fue un día feo porque la verdad que me afectó muchísimo. A mí me afectó mucho el tema, el tema de lo de Fernando Báez a mí me pegó mal, creo que como nos pegó a todos los argentinos. Porque lo vimos en la tele con nuestros propios ojos, lo que fue este asesinato horroroso. La verdad que te vinculen injustamente, sin motivo alguno siquiera“, dijo Luciana.

Siguen con lo mismo en vez de pedir disculpas???? Eso se llama mala leche no informacion!! https://t.co/pcvqSfiyWV — luciana salazar (@lulipop07) March 9, 2020

“Me parece de mala fe lo que hicieron. Porque si yo ya dije que no era mi pareja, se lo dije a todos los miembros del programa, los miembros del programa también lo dijeron al aire, y al otro día me estás vinculando con una persona que no tengo nada que ver. Encima con un vínculo que yo había desmentido el día anterior, uno de los co-autores del asesinato más terrible que vivimos los argentinos estos últimos tiempos“.

“Fue para lastimarme“, sentenció. “Si vos volvés a ponerme un rótulo que yo el día anterior lo estaba desmintiendo está hecho con mala fe“. ¿Y qué tenía que ver el medio? Luciana Salazar se descargó directamente con El Trece, y es que el canal replicó la información de LAM en sus redes sociales, incluso ante su pedido de bajar la noticia.