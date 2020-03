El gobernador Raúl Jalil dijo que la provincia no está en condiciones de dar un aumento salarial. Sostuvo que para eso dio la Tarjeta Alimentaria y la Tarjeta para comprar kits escolares. En este sentido, el primer mandatario catamarqueño destacó la situación macroeconómica asegurando que el mundo es una aldea y que Macri dejó el país endeudado. La declaración oficial exacerbó los ánimos de los gremialistas y complicó el clima social.

Jalil dijo que era imposible tomar una decisión hasta ver qué pasa a nivel nacional y mundial, pateando la definición de la política salarial para el mes de abril (a cobrar en mayo). El gobernador ya había hecho este juego en febrero, asegurando que en marzo tendría un panorama más claro. Ahora otra vez traslada la discusión salarial un mes más, dilatando la respuesta ante un gremialismo consumido por la ansiedad y apurado por las bases.

“No estamos condiciones de anunciar ningún aumento”, aseguró el gobernador. Expresó que se continuará con el diálogo pero que las definiciones aparecerán recién el mes que viene. Los gremialistas hicieron fila para pegarle al gobernador. Entienden que hay fondos para viajes al exterior, con una comitiva numerosa de empresarios, e incluso 100 millones para arreglar el Estadio Bicentenario, pero no hay plata para los trabajadores.

“Tenemos para afrontar los salarios”, afirmó el Gobernador mandando un doble mensaje. Es decir, no hay aumento hasta abril-mayo pero los sueldos están garantizados. En esto se sugiere que en otras provincias no habían llevado las cuentas tan ordenadas para darse el lujo de hacer una afirmación así. Jalil espera que el temor de la gente a no percibir el sueldo mensualmente actúe de atenuante ante el reclamo que comienza a hacerse sentir en la calle.

La oferta de Jalil

Jalil se apoyó en la incertidumbre de la coparticipación para negar el aumento, en tanto los intendentes ya adelantaron que no pueden hacer frente al pedido de los gremios que exigen 10 mil pesos para el primer semestre del año. “Tenemos que encontrar una solución a través del diálogo”, explicó el gobernador apelando a la solidaridad de los sindicalistas y mandando un mensaje claro sin ninguna esperanza a los trabajadores, al menos hasta mayo.

La noticia de último momento es que el gobierno había ofrecido $1500 pesos únicamente, y ahora retiró su oferta. Ante la negativa de los gremios de aceptar $1.500 pesos y pedir $10.000, Jalil retiró lo que ofrecía. A los gremios les parece muy poco y que no es útil este dinero, por lo que no lo aceptaron. En consecuencia, ahora el gobierno no les dará nada y comenzarán las clases a la fuerza, sin llegar a un acuerdo real.