“Lo estoy asimilando…” Fede Bal confirmó que tiene cáncer intestinal

Hace unos días, el actor cerró sus redes sociales. El motivo fue una serie de complicaciones que enfrentó en cuanto a su salud. Le detectaron pólipos en un estudio de rutina por lo que tuvo que ser operado. A pesar de que la operación salió bien, le detectaron un tumor en el intestino. Después de que se hicieran los estudios correspondientes, Fede Bal confirmó que tiene cáncer intestinal.

El actor compartió su experiencia en un video que fue viralizado. “Quería contarles un poco lo que estoy viviendo estos días“, empezó. “Hoy que ya tengo un panorama, un camino que recorrer, quiero contarles a ustedes del otro lado algunas cosas. Hace pocos días me hice un estudio que salió mal. El resultado fue negativo quiero decir. Me encontraron diez pólipos de los cuales me extrajeron y encontraron un tumor en mi intestino que se llevó a analizar, se hizo una biopsia de eso“.

“El sábado en la mañana llegó el resultado de esa biopsia del tumor y dio que es maligno, tengo cáncer en el intestino. Es una palabra fuerte, son palabras de las que me estoy haciendo amigo en los últimos días“, confesó Bal. “La verdad que lo estoy asimilando, yo me fui de las redes sociales porque estoy viviendo un momento de extrema sensibilidad […] Yo soy un tipo fuerte siempre lo fui, pero estoy viviendo un momento donde necesito rodearme solo de gente que me quiera, de mis amistades y mi familia“.

“Voy a comenzar un proceso de quimioterapia. Son palabras de las que también me tengo que amigar. De rayos y de pastillas durante unas seis semanas. Voy a tener fe y hay grandes posibilidades de que el tumor se vaya. Y si no se va, voy a tener que someterme a una operación“, dijo el actor. Pero, ¿qué pasará con su carrera? Fede estaba próximo a una gira con su obra “Mentiras Inteligentes”.

“Va a ser un año de un poco de resguardo, un poco de desaparecer de las redes sociales, de desaparecer de la tele y del teatro”, anunció Bal. “Tengo una gira programada con ‘Mentiras Inteligentes’ que eso se verá de programarlas más adelante para poder estar, si mis compañeros y mi productor me espera“, explicó. Finalmente, Bal tranquilizó a sus seguidores diciendo “es un cáncer que se puede tratar” y remarcó la importancia de hacerse estudios a tiempo. “Tener los resultados temprano, salva“.